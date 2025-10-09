Como funciona o Polymarket, a bolsa de apostas em acontecimentos

Uma plataforma onde é possível apostar em praticamente qualquer acontecimento futuro, desde o vencedor das eleições presidenciais dos Estados Unidos até o próximo país a deixar a União Europeia. Essa é a proposta do Polymarket, uma espécie de bolsa de valores de previsões que opera com criptomoedas e que recentemente atraiu um investimento de peso: o da Intercontinental Exchange (ICE), a empresa controladora da Bolsa de Valores de Nova York.

O movimento sinaliza uma aproximação entre o mercado financeiro tradicional e o universo dos chamados mercados de previsão. Diferentemente de uma casa de apostas comum, o Polymarket não define as probabilidades. Em vez disso, os próprios usuários compram e vendem "ações" que representam o resultado de um evento. O preço dessas ações flutua conforme a percepção coletiva, criando uma previsão em tempo real sobre a probabilidade de algo acontecer.

O que é um mercado de previsão?

Imagine um evento futuro, como a possibilidade de um filme específico ganhar o Oscar de Melhor Filme. Em um mercado de previsão como o Polymarket, são criadas ações para cada resultado possível. Se você acredita que o "Filme A" vai ganhar, você compra ações de "Sim" para essa opção. Se acha que não vai, compra ações de "Não".

O preço de cada ação varia de US$ 0,01 a US$ 0,99 e reflete a probabilidade que o mercado atribui àquele resultado. Por exemplo, se uma ação de "Sim" para a vitória do "Filme A" custa US$ 0,70, isso significa que a plataforma indica uma probabilidade de 70% de que ele vença. O valor total de uma aposta resolvida é sempre de US$ 1.

Se você comprou a ação por US$ 0,70 e o filme realmente ganha, sua ação passa a valer US$ 1, garantindo um lucro de US$ 0,30 por ação. Caso contrário, a ação perde todo o valor e você perde o dinheiro investido. A dinâmica é semelhante à de uma bolsa de valores, onde o preço dos ativos sobe e desce com base em notícias, pesquisas e mudanças no sentimento dos investidores.

Essa estrutura permite que qualquer pessoa com acesso à plataforma contribua com sua opinião, e a soma de todas essas opiniões é o que gera a previsão. A lógica é que a "sabedoria das multidões" pode, em muitos casos, ser mais precisa do que a análise de poucos especialistas.

Como começar a apostar no Polymarket?

Para quem se interessa pela ideia de testar suas próprias previsões, o processo para entrar no Polymarket envolve alguns passos ligados ao mundo das criptomoedas. A plataforma não utiliza dinheiro tradicional, como o real ou o dólar, mas sim uma stablecoin chamada USDC, que é pareada ao dólar americano. Aqui está um guia simplificado para começar:

Crie uma carteira digital: o primeiro passo é ter uma carteira de criptomoedas compatível. As mais comuns são a MetaMask ou a Phantom. Elas funcionam como uma conta de banco digital, mas para guardar ativos digitais. A criação é gratuita e pode ser feita como uma extensão no navegador de internet ou um aplicativo no celular. Adquira a criptomoeda USDC: com a carteira criada, você precisa comprar USDC. Isso pode ser feito em uma corretora de criptomoedas (exchange) que opere no seu país. Após a compra, você transfere os fundos da corretora para o endereço da sua carteira digital. Conecte a carteira ao Polymarket: ccesse o site oficial do Polymarket e procure pela opção de conectar a carteira. Com um clique, você autoriza a plataforma a interagir com os fundos da sua carteira, permitindo que você realize as apostas. Escolha um mercado para apostar: navegue pelas diversas categorias disponíveis, que incluem política, economia, entretenimento, tecnologia e outros. Cada evento possui uma página dedicada com as opções de "Sim" ou "Não". Faça sua aposta: após escolher o resultado em que deseja apostar, decida quanto quer investir. A plataforma mostrará o preço atual da ação e o seu potencial retorno. Confirme a transação na sua carteira digital para finalizar a aposta. A partir daí, você pode acompanhar a flutuação do preço ou esperar até a resolução do evento.

Quais são os riscos e a situação legal?

Apesar do crescente interesse, os mercados de previsão operam em uma zona regulatória complexa. Nos Estados Unidos, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) já tomou medidas contra a plataforma, argumentando que alguns de seus mercados se assemelham a contratos de opções binárias ilegais. Isso força a empresa a buscar uma regulamentação mais clara para operar sem restrições.

Para o usuário, os riscos vão além da perda do valor apostado. Por se tratar de um ambiente baseado em blockchain e criptomoedas, não há as mesmas proteções de um mercado financeiro tradicional. A volatilidade é alta, e os preços podem mudar drasticamente com base em rumores ou informações não confirmadas. Além disso, a segurança da sua carteira digital é de sua inteira responsabilidade.

O que é o Polymarket?

O Polymarket é uma plataforma online onde usuários podem apostar nos resultados de eventos futuros do mundo real. Ele é conhecido como um "mercado de previsão".

A plataforma funciona com base em criptomoedas, especificamente a stablecoin USDC, que é pareada ao dólar americano.

Como funcionam as apostas na plataforma?

Os usuários compram e vendem "ações" que representam um resultado "Sim" ou "Não" para um determinado evento. O preço dessas ações varia de US$ 0,01 a US$ 0,99.

Esse preço reflete a probabilidade de o evento ocorrer. Se a aposta for correta, cada ação se converte em US$ 1. Se for incorreta, a ação perde o valor.

Por que o Polymarket está atraindo investidores como a dona da Bolsa de Nova York?

Mercados de previsão são vistos como ferramentas poderosas para agregar informações e gerar previsões precisas sobre diversos cenários.

O interesse de grandes investidores, como a ICE, sugere que essa tecnologia tem potencial para ser usada além das apostas, como em análises de risco financeiro e corporativo.

Preciso de conhecimento em criptomoedas para usar o Polymarket?

Um entendimento básico se faz fundamental. É necessário criar uma carteira de criptomoedas, como a MetaMask, e saber como adquirir e transferir a stablecoin USDC.

A plataforma interage diretamente com essa carteira digital para processar as apostas, exigindo que o usuário gerencie seus próprios ativos.

O uso do Polymarket é legal e seguro?

A legalidade dos mercados de previsão é uma área cinzenta em muitas jurisdições. Nos EUA, por exemplo, a plataforma enfrenta desafios regulatórios com órgãos como a CFTC.

Quanto à segurança, os riscos são maiores que os de mercados tradicionais. Envolvem a volatilidade do mercado, a segurança da sua própria carteira digital e a ausência de proteções ao investidor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.