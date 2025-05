Italiano Pietro Parolin lidera apostas para ser novo papa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O italiano Pietro Parolin lidera as apostas para suceder o papa Francisco. As bets movimentam milhões ao redor do mundo após a morte do argentino. O Conclave, processo secreto dos cardeais da Igreja Católica para eleger o novo pontífice, começa na próxima quarta-feira (7 de maio).

No Brasil, assim como na Itália, não é possível apostar no Conclave em casas de aposta legalizadas. Contudo, bets de outros países apontam quem pode ser o novo líder da igreja. Na americana Polymarket, maior site de apostas do mundo, já foram investidos mais de U$13.262.765 no nome do próximo papa.

Confira os favoritos

Com a morte do Papa Francisco, o mundo católico aguarda pela eleição do novo pontífice no conclave que irá começar no dia 7 de maio - data confirmada pelo Vaticano. O site especializado “Colégio de Cardeais” listou 22 fortes candidatos a assumir o trono de São Pedro. Veja a seguir quem são esses “papáveis”! Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay Fridolin Ambongo Besungu - Arcebispo de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Ele tem 65 anos e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em setembro de 2019. François-Régis Salefran./Wikimédia Commons Anders Arborelius (Suécia) - Bispo de Estocolmo, a capital sueca. Tem 75 anos e se tornou cardeal em 2017 por decisão do Papa Francisco. Reprodução de vídeo SVT Jean-Marc Noël Aveline (França) - Arcebispo de Marselha, importante cidade portuária francesa, tem 66 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em maio de 2022. Reprodução de vídeo TF1 Info Angelo Bagnasco (Itália) - Arcebispo emérito de Gênoa, cidade portuária e capital da Ligúria, na Itália, tem 82 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI e não pode votar no conclave por ter mais de 80 anos, mas pode ser votado. Reprodução do Youtube canal Primocanale Charles Maung Bo (Mianmar) - Arcebispo de Yangon, maior cidade de Mianmar (ou Birmânia), tem 76 anos. Em janeiro de 2015, foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, tornando-se o primeiro bispo do país a assumir o cargo. Reprodução do Youtube Serra International Stephen Brislin (África do Sul) - Arcebispo da Joanesburgo, maior cidade sul-africana, tem 68 anos. Ele foi nomeado cardeal em julho de 2009 pelo Papa Francisco. Reprodução de vídeo AP Raymond Leo Burke (Estados Unidos) - Prefeito emérito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, tem 76 anos. Ele foi nomeado cardeal durante o papado de Bento XVI. Abraxham03./Wikimédia Commons Willem Jacobus Eijk (Holanda) - Arcebispo metropolitano de Utrecht, na província holandesa homônima, tem 71 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. Reprodução do Youtube Péter Erdo (Hungria) - Arcebispo de Esztergom-Budapeste, na capital húngara, tem 72 anos. Ele foi nomeado cardeal ainda durante o papado de João Paulo II. Reprodução do X @EduardHabsburg Fernando Filoni (Itália) - Grão-mestre da Ordem Equestre do Santo Sepulcro, tem 79 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. Reprodução do Youtube Canal OESSH Gran Magistero Kurt Koch (Suíça) - Prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, tem 75 anos. Ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI. Reprodução do Youtube Canal EWTN Jubilee Gerhard Ludwig Müller (Alemanha) - Prefeito-emérito da Congregação para Doutrina da Fé, tem 77 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Reprodução de vídeo CNN Marc Ouellet (Canadá) - Prefeito do Dicastério para os Bispos na Santa Sé, tem 80 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II e não poderá votar no sucessor de Francisco por limite de idade, mas pode ser votado. Reprodução do Youtube Canal KTO TV Pietro Parolin (Itália) - Secretário de estado do Vaticano, tem 70 anos. Ele foi nomeado cardeal durante o pontificado do Papa Francisco. Flickr Jean-Pierre POUTEAU Mauro Piacenza (Itália) - Penitenciário-mor emérito da Penitenciária Apostólica, tem 80 anos. Nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI, não pode votar no conclave por limite de idade, mas pode ser votado. Reprodução do Youtube canal Fundação AIS Pierbattista Pizzaballa (Itália) - Patriarca latino de Jerusalém, tem 60 anos. Ele foi nomeado cardeal durante o pontificado do Papa Francisco. Reprodução do Youtube Canal Matheus Alves Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don (Sri Lanka) - Arcebispo metropolitano de Colombo, antiga capital cingalesa, tem 77 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. Reprodução do Facebook Albert Malcolm Ranjith Robert Sarah (Guiné) - Prefeito-emérito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos do Vaticano, tem 79 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. Reprodução do Youtube canal Gabriel Zavitoski Daniel Fernando Sturla (Uruguai) - Único sul-americano da lista, é arcebispo metropolitano de Montevidéu, capital uruguaia. Ele tem 65 anos e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. CMtv./Wikimédia Commons Luis Antonio Gokim Tagle (Filipinas) - Pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, tem 67 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. Reprodução do Instagram @ansabrasil José Tolentino de Mendonça (Portugal) - Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, na Cúria Romana, tem 59 anos. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Reprodução do Instagram @arquisp Matteo Maria Zuppi (Itália) - Arcebispo de Bolonha, na região italiana da Emília-Romanha, tem 69 anos. Ele tornou-se cardeal durante o pontificado do Papa Francisco. Flickr Francesco Pierantoni Voltar Próximo

Parolin aparece com 27% de chances de ser eleito no Conclave na Polymarket. O italiano, que é Secretário de Estado do Vaticano, além de concorrer, é responsável por conduzir o processo.

Depois, surge o nome do filipino Luis Antonio Tagle, 67, com 19%. Ele é favorável a reformas na Igreja Católica e grão-chanceler da Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma.

O terceiro lugar está com Peter Turkson, de Gana, com 14%. Matteu Zuppi, acerbispo de Bolonha, segue logo atrás, com 12%.

Na Itália, onde as apostas são proibidas, o jogo "Fantapapa" é popular entre os curiosos. Os jogadores criam uma equipe de 11 candidatos papais e ganham pontos se um membro for mencionado de forma proeminente na mídia dentro da Itália e além. Pontos extras são atribuídos se um de seus escolhidos for eleito, com bônus para palpites corretos sobre outros elementos, como o nome adotado pelo novo pontífice.

"Até o momento, (Cardeal Matteo) Zuppi é o candidato preferido", disse Pietro Pace, um dos criadores do Fantapapa, à Reuters.