PicPay, Nubank ou Inter? Qual banco digital oferece mais vantagens

A disputa pelo seu dinheiro nunca foi tão intensa no universo digital. Com o anúncio de resultados financeiros do PicPay, que se junta a gigantes já consolidados como Nubank e Inter, a escolha de qual banco digital usar ficou mais complexa. Cada um oferece um ecossistema de produtos que vai muito além da simples conta sem tarifas.

Entender as diferenças sutis entre eles é o que define a melhor escolha para o seu perfil. Enquanto um se destaca pelo rendimento automático do saldo, outro atrai pelo cashback robusto ou por uma plataforma de investimentos completa. Analisamos os pontos fortes de cada um para ajudar você a tomar a decisão mais inteligente para suas finanças.

Conta digital e rendimento do saldo

Um dos maiores atrativos dos bancos digitais é a rentabilidade do dinheiro que fica parado na conta. Nesse quesito, o PicPay costuma levar vantagem, oferecendo um rendimento de 102% do CDI para valores de até R$ 100 mil. A liquidez é diária, o que significa que o dinheiro pode ser usado a qualquer momento sem perder os ganhos.

O Nubank também oferece rendimento, mas com uma regra diferente. O saldo rende 100% do CDI apenas para os valores que permanecem na conta por mais de 30 dias, com ganho retroativo. A funcionalidade "Caixinhas" permite separar o dinheiro para objetivos específicos, com o mesmo rendimento diário desde o primeiro dia.

Já o Inter não oferece rendimento automático sobre o saldo da conta corrente. Para que o dinheiro renda, é preciso aplicá-lo em alguma das opções de investimento disponíveis na plataforma, como o CDB de liquidez diária, que também rende próximo a 100% do CDI.

Cartão de crédito e benefícios

Todos os três oferecem cartões de crédito sem anuidade, mas os programas de recompensa variam bastante. O grande diferencial do Inter está no cashback. Ele oferece um percentual do valor da fatura de volta na conta, que aumenta conforme o relacionamento do cliente com o banco e o tipo de cartão.

O Nubank popularizou o cartão roxinho sem anuidade, mas seu programa de pontos, o "Rewards", foi descontinuado. Hoje, o cashback está concentrado no cartão Ultravioleta, uma versão premium com mensalidade, que devolve 1% sobre todas as compras no crédito.

O PicPay, por sua vez, aposta em um modelo de cashback mais flexível e promocional. A empresa frequentemente oferece percentuais de volta em compras específicas, pagamentos de boletos ou em estabelecimentos parceiros, exigindo que o usuário fique atento às oportunidades no aplicativo.

Investimentos e ecossistema de serviços

Para quem busca uma solução completa para investir, o Inter se destaca. Sua plataforma é a mais robusta, oferecendo um home broker completo para negociação de ações, fundos imobiliários e outros ativos na bolsa de valores, além de uma vasta prateleira de fundos de investimento e produtos de renda fixa.

O Nubank tem simplificado sua área de investimentos após a integração com a NuInvest. A plataforma é mais amigável para iniciantes, com foco em fundos, CDBs e um processo guiado para a compra de ações e outros ativos. O objetivo é tornar o ato de investir menos intimidador.

O PicPay vem expandindo sua atuação nessa área. Atualmente, foca em produtos mais simples, como CDBs e fundos selecionados, além de ter entrado no mercado de criptomoedas. A proposta é ser uma porta de entrada para quem está começando a organizar as finanças e quer dar os primeiros passos como investidor.

Como escolher o banco digital ideal

A decisão final depende exclusivamente do seu perfil e de como você usa os serviços bancários. Um passo a passo simples pode clarear o caminho e garantir que você escolha a fintech que realmente atende às suas necessidades diárias. Siga estas etapas para fazer uma análise consciente.