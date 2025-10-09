Assine
overlay
Início Economia
DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS

PF faz 66 ações de busca e apreensão contra fraudes no INSS e sindicato de irmão de Lula é um dos alvos

Objetivo da Operação é seguir na investigação de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa e dilapidação patrimonial

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
09/10/2025 09:38

compartilhe

SIGA
x
José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula (PT)
José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula (PT) crédito: Joelmir Tavares - 25.set.2024/Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (9) uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. 

Um dos alvos dos pedidos de busca e apreensão é o Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), em que o irmão do presidente Lula (PT) José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é o vice-presidente. Ele, porém, não está entre os alvos da ação. 

Leia Mais

O ministro André Mendonça, do STF, relator do caso, autorizou ao total 66 mandados de busca e apreensão. A PF realiza a operação em São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com nota divulgada pela PF, o objetivo é aprofundar as apurações sobre supostos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa e ocultação e dilapidação patrimonial.

Tópicos relacionados:

andre-mendonca aposentadoria fraude inss lula policia-federal stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay