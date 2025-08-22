CPI do INSS: irmão de Lula já é alvo de três 3 requerimentos

Vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Frei Chico, irmão de Lula, foi alvo, nas últimas 24 horas, de três requerimentos de convocação e um de quebra de sigilo na CPI do INSS.

A CPI do INSS foi instalada na quarta-feira, 20, no Congresso Nacional. O governo sofreu uma derrota da oposição na escolha dos nomes da presidência e relatoria da comissão, o que vai dificultar o controle da narrativa política pela base governista da CPI.

O principal alvo da oposição será o irmão de Lula, com o objetivo de colar o escândalo do INSS no colo do presidente. Já os petistas tentarão emplacar a narrativa de que as fraudes começaram no governo de Jair Bolsonaro.

Os autores dos requerimentos de convocação foram os deputados Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul e de Izalci Lucas, do PL do DF.

Izalci Lucas é também autor do requerimento de quebra de sigilo bancário do irmão de Lula e também de outro que pede ao COAF o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Frei Chico, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Desde junho de 2023, Frei Chico é o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi-FS). A entidade é investigada pela Polícia Federal por supostos descontos indevidos nos contracheques dos aposentados do INSS.