Caso INSS: Cadê o cerco da PF ao irmão de Lula?

No Congresso Nacional não se fala em outra coisa: a roubalheira das ONGs fajutas no INSS. Políticos mais experientes (ou que sabem demais das coisas) apostam que nas próximas semanas a Polícia Federal vai fazer novas incursões para cercar gente graúda, e com mandatos, que sabia da fraude ou dela se beneficiava. E outros continuam intrigados com um mistério: por que a PF não cercou ou investigou o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, José Ferreira da Silva, o “Frei” Chico, cuja entidade teria tungado R$ 300 milhões no esquema? “Frei” é irmão do presidente da República, Lula da Silva.



É o petróleo!



De um figurão industrial, leitor da Coluna, que conhece o ramo ‘desde que Dom Pedro II soltava pipa’: “O petróleo ainda manda no mercado. Tem prazo de validade nas próximas décadas. O Irã produz 2,7 milhões de barris/dia. Os Estados Unidos precisam muito do óleo de vários países. Nações da OTAN idem. EUA já programaram a transição para o herdeiro exilado da família real assumir Teerã. É questão de tempo”.



Elite da GM



O porte de arma pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, um projeto prioritário do prefeito Eduardo Paes (PSD), gera incômodo até em quem é favorável à medida. O deputado Filippe Poubel (PL-RJ) vai entrar na Justiça para tentar barrar a lei aprovada na Câmara. Foco da crítica está na contratação temporária de agentes que atuarão armados, criando a “divisão de elite da GM-RIO – Força Municipal”.



Descontão



O INCRA lançou programa de desconto generoso – até 96% de amortização – para os assentados da reforma agrária que receberam créditos habitacionais entre 1985 e 2013, e que estão em débito com o órgão. As inscrições vão até dia 29 de junho. O desconto vale para créditos em habitação, aquisição de material de construção e recuperação de moradia.



Um Rio de franquia$

Charge por @izanio_charges @izanio_charges



O Rio de Janeiro respira, e retoma fôlego. O setor de franquias registrou, no 1º trimestre, faturamento de R$ 6,1 bilhões no Estado, segundo balanço da Associação Brasileira de Franchising apresentado à Coluna. O valor é 5,6% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Os segmentos de Limpeza e Conservação, Hotelaria e Turismo e Serviços Automotivos foram os que mais se destacaram.



Volante & cidadania



A Câmara dos Deputados aprovou o PL 3.031/22, do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), que garante tempo adicional nos exames da CNH a candidatos com deficiência auditiva, dislexia, Transtorno do Espectro Autista e TDAH. Leal já foi presidente do Detran e sabe da importância disso. O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro e foi aprovado na forma de um substitutivo. A versão origina se restringe à dislexia.

ESPLANADEIRA



#Trench Rossi Watanabe analisa projetos de carbono do Compromisso com o Clima, do Instituto Ekos Brasil. #Guido Savian Jr. e Juarez Silva, da Embracon, enaltecem importância do Safra Invest Day 2025, em SP. #Marcelo Senise palestra no COMPOL Brasil, dia 26, em Florianópolis. #Marden Marques Soares lança "O fio que liga tudo" dia 25/6, na Abace, em Brasília. #Unlimitail anuncia Mariana Gottardi como Head de Agências. #Lider inaugura loja em Campinas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.