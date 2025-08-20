Com controle da oposição, CPI terá irmão de Lula como principal alvo

Com a conquista do controle da CPI Mista do INSS, a oposição planeja transformar a comissão em uma trincheira contra o governo ao investigar os descontos indevidos realizados nas contas de aposentados e pensionistas para abastecer caixas de entidades associativas e sindicatos. De acordo com fontes do Congresso, o principal alvo será José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico (foto), irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Frei Chico é vice-presidente de uma das entidades investigadas pela Polícia Federal, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), cuja arrecadação somou R$ 90 milhões em 2023. Apesar de investigado pela PF, o Sindnapi não entrou no rol de associações com pedido de bloqueio de recursos feitos pela AGU (Advocacia-Geral da União) para ressarcir aposentados que foram vítimas das fraudes.

Pelo menos seis pedidos de convocação de Frei Chico já estão prontos para serem apresentados à comissão, que conta agora com o comando mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com o senador Carlos Viana (Podemos-MG) na presidência e o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), na relatoria. Um dos requerimentos para convocar o irmão do presidente é da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), co-autora do pedido de criação da CPI, ao lado da deputada Coronel Fernanda (PL-MT).

Havia um acordo, firmado com as cúpulas da Câmara e do Senado, para que o presidente da CPI fosse o senador Omar Aziz (PSD-AM) e a relatoria ficassem com o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Em tese, eram dois nomes que conduziriam os trabalhos de forma menos turbulenta para o governo Lula. Na manhã desta quarta-feira, 20, porém, durante a primeira sessão da comissão, a oposição surpreendeu e conseguiu aprovar os nomes de Viana e Gaspar para as duas posições.

Uma liderança oposicionista disse ao PlatôBR que se o acordo do governo com a cúpula do Congresso tivesse prevalecido, não haveria chance de os requerimentos para convocar o irmão do presidente serem votados.

“Com todo respeito ao senador Omar Aziz, mas nós sabemos que ele é governista raiz e nós precisamos de apuração”, disse o senador Jorge Seif (PL-SC), após a instalação da CPI Mista. “Várias empresas conveniadas, que faziam os empréstimos consignados, contrários à vontade dos aposentados, têm ligação com ex-ministros do Lula e com o próprio irmão do Lula”, emendou.