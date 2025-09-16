Assine
CULTURA INCLUSIVA

Neurodiversidade nas organizações é tema de evento online e gratuito

Encontro também conta com lançamento de guia prático que mostra como empresas podem transformar ambientes de trabalho ao valorizar diferentes formas de pensar

Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
16/09/2025 12:59 - atualizado em 16/09/2025 14:13

Para a maioria das pessoas autistas, acredita-se que a neurodiversidade surge da ação combinada de milhares de variantes genéticas diferentes
O evento contará com a presença de profissionais que atuam diretamente na promoção da diversidade crédito: Getty Images

A construção de uma cultura corporativa baseada nos princípios do Ambiental, Social e Governança (ESG) passa, necessariamente, pela promoção da diversidade e inclusão. Dentro do pilar Social (S), iniciativas que estimulam ambientes justos e equitativos têm ganhado força, destacando-se como diferencial competitivo e caminho para inovação. É nesse contexto que acontece, nesta quarta-feira (17/9), às 16h, em formato online, o evento “Incluir é estratégico: o valor da neurodiversidade nas organizações”. A proposta é lançar um guia prático e apresentar cases de empresas que transformaram seus ambientes ao apostar na neurodiversidade como ferramenta para melhorar desempenho, ampliar perspectivas e fortalecer a cultura inclusiva.

O encontro, uma ação da Gerência de Responsabilidade Social da Fiemg, busca mostrar que a inclusão da neurodiversidade vai além do cumprimento de políticas sociais: trata-se de uma estratégia que potencializa inovação, gera impacto positivo no desempenho das equipes e fortalece a cultura organizacional. 

O que é neurodiversidade?

A neurodiversidade é um conceito que reconhece a diversidade natural do funcionamento do cérebro humano. Cada pessoa tem uma forma particular de pensar, aprender, sentir e processar informações, e essas diferenças são parte da riqueza da experiência humana.

Em vez de ser tratadas como doenças ou limitações, muitas condições neurológicas são entendidas como variações que trazem habilidades específicas e novas perspectivas para a sociedade e o mundo do trabalho.

Entre os exemplos mais comuns de manifestações da neurodiversidade estão:

  • Transtorno do Espectro Autista (TEA)
  • Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)
  • Dislexia 
  • Dispraxia
  • Discalculia
  • Síndrome de Tourette 
  • Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) 
  • Transtorno Bipolar 
  • Ansiedade

Lançamento de guia inédito

Durante o encontro será apresentado o e-book “Neurodiversidade no trabalho: como empresas podem incluir pessoas neurodiversas”, produzido pela Gerência de Responsabilidade Social da Fiemg. Segundo Alessandra Rigueira, analista de Projetos Sociais da instituição, o material é um convite para repensar a forma como habilidades e comportamentos são compreendidos no ambiente profissional.

Nosso objetivo com este e-book é justamente apresentar um guia acessível e inspirador para líderes e profissionais que desejam ir além e abraçar o poder transformador da inclusão. Dentro das páginas deste material, vocês vão encontrar não apenas a definição de neurodiversidade, mas também um convite para repensar como percebemos habilidades, competências e comportamentos”, destaca. 

Quem participa?

O evento contará com a presença de profissionais que atuam diretamente na promoção da diversidade e da equidade no mercado:

  • Gabriel Paz: gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da Danone. Formado em Comunicação pela Universidade de Brasília e pós-graduado em Direitos Humanos, Inclusão e Arte, tem quase dez anos de experiência em comunicação, marketing e RH, além de atuação em grandes empresas como Caixa Seguradora, Via Varejo e Ultragaz. Atualmente, também participa de grupos de homens voltados à reflexão sobre masculinidades, saúde mental e responsabilidade social.
  • Mariana Novo Dias: analista de Recursos Humanos da Fiemg. Psicóloga formada pela PUC Minas, com especialização em Psicologia do Trabalho pela UFMG, Mariana tem trajetória consolidada em diversidade, equidade e inclusão, além de experiência em responsabilidade social corporativa e cultura organizacional.

Serviço

Incluir é estratégico: o valor da neurodiversidade nas organizações

