Neurodiversidade nas organizações é tema de evento online e gratuito
Encontro também conta com lançamento de guia prático que mostra como empresas podem transformar ambientes de trabalho ao valorizar diferentes formas de pensar
A construção de uma cultura corporativa baseada nos princípios do Ambiental, Social e Governança (ESG) passa, necessariamente, pela promoção da diversidade e inclusão. Dentro do pilar Social (S), iniciativas que estimulam ambientes justos e equitativos têm ganhado força, destacando-se como diferencial competitivo e caminho para inovação. É nesse contexto que acontece, nesta quarta-feira (17/9), às 16h, em formato online, o evento “Incluir é estratégico: o valor da neurodiversidade nas organizações”. A proposta é lançar um guia prático e apresentar cases de empresas que transformaram seus ambientes ao apostar na neurodiversidade como ferramenta para melhorar desempenho, ampliar perspectivas e fortalecer a cultura inclusiva.
O encontro, uma ação da Gerência de Responsabilidade Social da Fiemg, busca mostrar que a inclusão da neurodiversidade vai além do cumprimento de políticas sociais: trata-se de uma estratégia que potencializa inovação, gera impacto positivo no desempenho das equipes e fortalece a cultura organizacional.
O que é neurodiversidade?
A neurodiversidade é um conceito que reconhece a diversidade natural do funcionamento do cérebro humano. Cada pessoa tem uma forma particular de pensar, aprender, sentir e processar informações, e essas diferenças são parte da riqueza da experiência humana.
Em vez de ser tratadas como doenças ou limitações, muitas condições neurológicas são entendidas como variações que trazem habilidades específicas e novas perspectivas para a sociedade e o mundo do trabalho.
Entre os exemplos mais comuns de manifestações da neurodiversidade estão:
- Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)
- Dislexia
- Dispraxia
- Discalculia
- Síndrome de Tourette
- Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)
- Transtorno Bipolar
- Ansiedade
Lançamento de guia inédito
Durante o encontro será apresentado o e-book “Neurodiversidade no trabalho: como empresas podem incluir pessoas neurodiversas”, produzido pela Gerência de Responsabilidade Social da Fiemg. Segundo Alessandra Rigueira, analista de Projetos Sociais da instituição, o material é um convite para repensar a forma como habilidades e comportamentos são compreendidos no ambiente profissional.
“Nosso objetivo com este e-book é justamente apresentar um guia acessível e inspirador para líderes e profissionais que desejam ir além e abraçar o poder transformador da inclusão. Dentro das páginas deste material, vocês vão encontrar não apenas a definição de neurodiversidade, mas também um convite para repensar como percebemos habilidades, competências e comportamentos”, destaca.
Quem participa?
O evento contará com a presença de profissionais que atuam diretamente na promoção da diversidade e da equidade no mercado:
- Gabriel Paz: gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da Danone. Formado em Comunicação pela Universidade de Brasília e pós-graduado em Direitos Humanos, Inclusão e Arte, tem quase dez anos de experiência em comunicação, marketing e RH, além de atuação em grandes empresas como Caixa Seguradora, Via Varejo e Ultragaz. Atualmente, também participa de grupos de homens voltados à reflexão sobre masculinidades, saúde mental e responsabilidade social.
- Mariana Novo Dias: analista de Recursos Humanos da Fiemg. Psicóloga formada pela PUC Minas, com especialização em Psicologia do Trabalho pela UFMG, Mariana tem trajetória consolidada em diversidade, equidade e inclusão, além de experiência em responsabilidade social corporativa e cultura organizacional.
Serviço
Incluir é estratégico: o valor da neurodiversidade nas organizações
- Quando: Quarta-feira (17/9)
- Horário: 16h
- Onde: online
- Valor: gratuito
- Informações: https://www.sympla.com.br/evento-online/incluir-e-estrategico-o-valor-da-neurodiversidade-nas-organizacoes/3075818