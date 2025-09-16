Neurodiversidade nas organizações é tema de evento online e gratuito

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A construção de uma cultura corporativa baseada nos princípios do Ambiental, Social e Governança (ESG) passa, necessariamente, pela promoção da diversidade e inclusão. Dentro do pilar Social (S), iniciativas que estimulam ambientes justos e equitativos têm ganhado força, destacando-se como diferencial competitivo e caminho para inovação. É nesse contexto que acontece, nesta quarta-feira (17/9), às 16h, em formato online, o evento “Incluir é estratégico: o valor da neurodiversidade nas organizações”. A proposta é lançar um guia prático e apresentar cases de empresas que transformaram seus ambientes ao apostar na neurodiversidade como ferramenta para melhorar desempenho, ampliar perspectivas e fortalecer a cultura inclusiva.

O encontro, uma ação da Gerência de Responsabilidade Social da Fiemg, busca mostrar que a inclusão da neurodiversidade vai além do cumprimento de políticas sociais: trata-se de uma estratégia que potencializa inovação, gera impacto positivo no desempenho das equipes e fortalece a cultura organizacional.

O que é neurodiversidade?

A neurodiversidade é um conceito que reconhece a diversidade natural do funcionamento do cérebro humano. Cada pessoa tem uma forma particular de pensar, aprender, sentir e processar informações, e essas diferenças são parte da riqueza da experiência humana.

Em vez de ser tratadas como doenças ou limitações, muitas condições neurológicas são entendidas como variações que trazem habilidades específicas e novas perspectivas para a sociedade e o mundo do trabalho.

Entre os exemplos mais comuns de manifestações da neurodiversidade estão:

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)

Dislexia

Dispraxia

Discalculia

Síndrome de Tourette

Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)

Transtorno Bipolar

Ansiedade

Lançamento de guia inédito

Durante o encontro será apresentado o e-book “Neurodiversidade no trabalho: como empresas podem incluir pessoas neurodiversas”, produzido pela Gerência de Responsabilidade Social da Fiemg. Segundo Alessandra Rigueira, analista de Projetos Sociais da instituição, o material é um convite para repensar a forma como habilidades e comportamentos são compreendidos no ambiente profissional.

“Nosso objetivo com este e-book é justamente apresentar um guia acessível e inspirador para líderes e profissionais que desejam ir além e abraçar o poder transformador da inclusão. Dentro das páginas deste material, vocês vão encontrar não apenas a definição de neurodiversidade, mas também um convite para repensar como percebemos habilidades, competências e comportamentos”, destaca.

Quem participa?

O evento contará com a presença de profissionais que atuam diretamente na promoção da diversidade e da equidade no mercado:

Gabriel Paz: gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da Danone. Formado em Comunicação pela Universidade de Brasília e pós-graduado em Direitos Humanos, Inclusão e Arte, tem quase dez anos de experiência em comunicação, marketing e RH, além de atuação em grandes empresas como Caixa Seguradora, Via Varejo e Ultragaz. Atualmente, também participa de grupos de homens voltados à reflexão sobre masculinidades, saúde mental e responsabilidade social.

Mariana Novo Dias: analista de Recursos Humanos da Fiemg. Psicóloga formada pela PUC Minas, com especialização em Psicologia do Trabalho pela UFMG, Mariana tem trajetória consolidada em diversidade, equidade e inclusão, além de experiência em responsabilidade social corporativa e cultura organizacional.

Serviço

Incluir é estratégico: o valor da neurodiversidade nas organizações