Tebet mostra castanha que entrou no tarifaço de Trump: 'Eles não têm'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), gravou um vídeo em uma cooperativa de produtores rurais em Rio Branco, no Acre, para mostrar uma castanha que ficou fora da lista de isenções do tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros importados pelo país. Tebet acompanhou o presidente Lula (PT) durante as agendas do estado nessa sexta-feira (8/8).

A ministra ressaltou que a castanha in natura foi isentada pelo governo de Donald Trump, mas os Estados Unidos não possuem a castanha trabalhada, descascada e embalada.

“Essa é a castanha que a gente vai lutar para tirar do tarifaço. Já foi tirada a castanha in natura, mas nós temos uma cooperativa que gera muito emprego, especialmente para as mulheres, e a castanha trabalhada entrou no tarifaço. Estamos aqui para dizer ao povo do Acre que vamos trabalhar no diálogo com o governo americano para tirar esses produtos que eles não têm do tarifaço”, disse.

A tarifa de 50% imposta por Trump aos produtos brasileiros, com a justificativa de ser uma questão de segurança nacional, entrou em vigor na última quarta-feira (6/8). No decreto assinado pelo presidente republicano há uma lista com mais de 700 itens isentados, mas produtos essenciais para a economia brasileira, como carnes e café, ainda foram sobretaxados.

A taxação também foi justificada por Trump como uma medida de retaliação pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), onde ele é réu por uma suposta tentativa de golpe. Na mesma esteira, os americanos sancionaram o ministro Alexandre de Moraes, alegando que ele promove uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro e empresas americanas.

Além do diálogo com os americanos, o governo federal trabalha para apresentar um plano de contingência para mitigar os efeitos do tarifaço até a próxima terça-feira (12/8). Em linhas gerais, a medida deve conter linha de crédito para os setores mais afetados e a compra de produtos perecíveis.

Apesar das negociações, Lula disse que não vai ligar para Trump por não ver espaço para negociação direta. Em entrevista para a Reuters, o petista disse que não vai se “humilhar” para o presidente americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Se os Estados Unidos não querem comprar, nós vamos procurar outro para vender; se a China não quiser comprar, nós vamos procurar outro para vender. Se qualquer país que não quiser comprar, a gente não vai ficar chorando que não quer comprar, nós vamos procurar outros”, disse.