TIM vai investir R$ 250 milhões em Minas e dobrar cobertura 5G no estado

A TIM anunciou, nesta quinta-feira (24/7), um investimento de até R$ 250 milhões em Minas Gerais. O montante representa um aumento entre 30% e 40% em relação ao que tradicionalmente é aplicado no estado. A expansão inclui a ampliação da cobertura 5G, a abertura de novas lojas e o fortalecimento da presença da operadora em rodovias mineiras.

De acordo com o vice-presidente de Receitas da TIM, Fabio Avellar, o foco está em oferecer uma experiência mais robusta de conectividade e acelerar a transformação digital em diferentes regiões do estado. A cobertura 5G, por exemplo, deverá passar de 57 para 131 cidades mineiras no intervalo de um ano. Em junho, a operadora já havia atingido 70 municípios com a nova tecnologia.

Também haverá reforço na rede 4G, com a instalação de novos sites em 60 cidades das regiões de DDD 31 e 34. O objetivo é alcançar cerca de 10 milhões de pessoas em municípios como Belo Horizonte, Uberlândia, Betim, Santa Luzia, Ipatinga, Patos de Minas e Patrocínio, além de cidades menores, como Antônio Dias, Belo Vale, São Brás do Suaçuí e Cruzeiro da Fortaleza.

Outro pilar da expansão é o aumento da presença física da operadora. A TIM planeja abrir 14 novas lojas no estado, incluindo uma unidade na Savassi, em Belo Horizonte. O espaço vai além da venda de planos: contará com experiências interativas, como painéis de música, e oferecerá gadgets e acessórios.

As novas lojas também chegarão a cidades como Juiz de Fora, Governador Valadares, Cataguases, Extrema, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Barbacena, Poços de Caldas, Ibirité e Ituiutaba.

Conectividade nas estradas

A operadora também quer consolidar sua liderança em conectividade nas estradas. Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país, e a TIM projeta encerrar o ano com 11 mil quilômetros de vias cobertos por sinal móvel. Isso inclui trechos públicos e rodovias concedidas à iniciativa privada.

Dentre os contratos destacados estão parcerias com a EcoRodovias, responsável pela Ecovias Rio-Minas; com o Grupo EPR, que opera mais de mil quilômetros na EPR Triângulo e EPR Sul de Minas; e com a Way 262, na BR-262, que liga a capital ao Triângulo Mineiro.

A novidade foi tema de reunião nesta semana com o vice-governador de Minas, Mateus Simões (Novo), quando foram discutidas as demandas do agronegócio por mais conectividade e soluções tecnológicas. “Ainda não temos uma participação protagonista no estado, mas queremos mudar esse cenário com proximidade e foco no relacionamento com o consumidor”, afirmou Avellar.

A ampliação dos investimentos em Minas Gerais faz parte de um plano mais amplo da TIM para consolidar sua atuação em estados estratégicos. Em abril, a empresa anunciou R$ 1 bilhão em aportes para o estado de São Paulo, que concentra 21% da base de clientes da operadora, abaixo da média nacional.

Segundo Avellar, o objetivo é fortalecer a infraestrutura e expandir a rede móvel, com impacto direto na economia. “Quando você consegue manter o sinal em milhares de quilômetros de estrada, está facilitando desde o lazer de quem viaja até a logística do agronegócio. É o agricultor escoando sua carga, é a usina conectada ao porto. Investir em rede é também investir no país”, declarou.