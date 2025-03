EcoRodovias realiza reposicionamento de marca

As 12 concessionárias de rodovias do grupo EcoRodovias passaram a se chamar Ecovias em um movimento de reposicionamento de marca. A mudança reforça a ideia de unidade e coesão de suas operações e, de acordo com a empresa, busca fortalecer o reconhecimento de marca, facilitar captação de recursos no mercado, aumentar proximidade com os usuários, estreitar relacionamento com governos e potencializar a captação e a retenção de talentos. A transformação também inclui mudanças na identidade visual da empresa.

Segundo o vice-presidente corporativo do grupo, Rodrigo Salles, a evolução da marca é um passo importante para consolidar a posição da EcoRodovias no setor de infraestrutura, simplificar o entendimento das pessoas em geral sobre o grupo e promover um senso maior de pertencimento entre colaboradores. “Administramos quase cinco mil quilômetros de rodovias nas mais distintas regiões do país, praticamente dobramos de tamanho nos últimos anos. Esse movimento é importante para reforçar que nossas operações trabalham sob os mesmos valores e com a mesma qualidade em qualquer lugar”, afirma.

O nome EcoRodovias continuará a existir apenas para definir a holding, mas todas as concessões serão denominadas Ecovias, trazendo um complemento que remeta à sua região de atuação. É o caso, por exemplo da Ecovias Ponte, concessionária que opera a Ponte Rio-Niterói, antes denominada Ecoponte. Ou, ainda, da Ecovias Leste Paulista que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, em São Paulo, e, chamava-se Ecopistas antes da mudança.

De acordo com a gerente de comunicação da EcoRodovias, Domitila Carbonari, a transição física será feita de forma gradual e planejada em cada concessão, mas a Ecovias Raposo Castello, que assumirá no final de março os 92 quilômetros pertencentes ao lote Nova Raposo, leiloado em novembro do ano passado, já nascerá com toda a identidade renovada. “Essa nova arquitetura de marcas vai fortalecer a nossa organização, pois favorece o nosso reconhecimento como grupo e o entendimento do nosso negócio”.

Histórico

Nos últimos anos, a EcoRodovias ampliou sua presença pelo Brasil, consolidando sua atuação em 4.800 quilômetros de rodovias em 12 concessões espalhadas por oito estados. Entre 2021 e 2024, a companhia venceu quatro leilões – dois federais e dois no Estado de São Paulo, que juntos somam mais de 2.000 quilômetros. A empresa conta atualmente com mais de 5,5 mil colaboradores e um portfólio diversificado, que inclui tanto projetos consolidados quanto concessões recém-adquiridas. As concessionárias mais antigas do grupo completam, em 2025, 27 anos de história.

Em 2024, a EcoRodovias lançou sua Agenda 2030, com metas para alcançar redução nas emissões de CO2 e elevar os níveis de segurança viária, segurança do trabalho e de diversidade, equidade e inclusão. Aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG) são pilares considerados em todos os projetos e ações internas e externas da empresa.

