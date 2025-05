Restituição paga em junho tem correção de 1%; veja calendário e quem recebe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025, que será pago em junho pela Receita Federal, terá correção de 1%.



Nesta sexta-feira (23), a Receita abre a consulta ao primeiro lote de restituição do IR, que será pago em 30 de maio, último dia do prazo para entregar a declaração e não pagar multa. Segundo o fisco, o lote é o maior da história, com R$ 11 bilhões liberados e 6,3 bilhões de cidadãos contemplados.

O segundo lote será pago em 30 de junho. Uma semana antes, deve ser liberada a consulta para saber quem será contemplado. O pagamento da restituição ocorre a quem pagou mais IR do que devia no ano a que se refere a declaração.



Para ter acesso aos valores, no entanto, é preciso entregar o Imposto de Renda à Receita, informando ganhos e gastos do ano anterior.

A chamada declaração de ajuste anual é um ajuste entre fisco e trabalhadores, que precisam declarar todo o recebido e quanto há de gasto dedutível.



O contribuinte que recebe a restituição a partir do terceiro lote tem direito a correção de 1% mais juros com base na Selic, que é a taxa básica da economia. A Selic está em 14,75% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas.



Segundo Richard Domingos, diretor-executivo da Confirp Contabilidade, o primeiro lote de pagamento, que será depositado no dia 30 de maio, não tem correção. Depois, aplica-se 1% e, a partir do terceiro lote, passa-se a contar com a Selic mensal acumulada.





Para ele, receber em lotes mais para frente é mais vantajoso porque além de ter a correção pela Selic no dinheiro da restituição, não há tributação, como acontece com as aplicações financeiras, que têm de (15% a 22,5% de IR sobre o rendimento).



*



QUEM VAI RECEBER A RESTITUIÇÃO DO IR NO PRIMEIRO LOTE?

O primeiro lote de pagamento do Imposto de Renda 20255 tem apenas contribuintes que estão na lista de prioridades, sendo que os que optaram pela declaração pré-preenchida ou por receber via Pix ficaram fora desta lista. Apenas quem escolheu as duas opções foi incluído desta vez.



VEJA QUEM ESTARÁ NO PRIMEIRO LOTE

- 240.081 idosos acima de 80 anos



- 2.346.445 idosos entre 60 e 79 anos



- 199.338 pessoas com deficiência ou moléstia grave

- 1.096.168 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério



- 2.375.076 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida e também optaram por receber via Pix



QUEM VAI RECEBERA RESTITUIÇÃO DO IR NO SEGUNDO LOTE?

A Receita ainda não fechou o lote e só será possível fazer a consulta no final de junho. Em geral, os dois primeiros lotes do IR têm contribuintes prioritários. A liberação dos valores, no entanto, segue duas regras: a ordem de entrega da declaração e a lista de prioridade prevista na lei.

De forma geral, quem declara antes, recebe primeiro, seguindo a seguinte ordem:



- Contribuintes a partir de 80 anos



- Contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e doentes graves

- Aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério;



- Quem utiliza a declaração pré-preenchida e também opta por receber a restituição por Pix, simultaneamente



- Quem utiliza a pré-preenchida ou opta por receber a restituição por Pix



- Demais contribuintes



COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO?



A consulta é liberada às 10h do dia 23, no site da Receita e o pagamento será feito no dia 30, seguindo a opção feita pelo contribuinte ao entregar a declaração: depósito em conta bancária ou Pix.



Também é possível entrar no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), com senha do portal Gov.br.



VEJA O PASSO A PASSO NO SITE DA RECEITA

- Entre no site de consulta da restituição

- Informe o CPF, a data de nascimento e selecione 2025 em Exercício



- No captcha, faça um tique em "Sou humano" e clique em Consultar



- Em seguida, o programa informa se você está na lista de restituição



A Receita paga a restituição por lotes. São cinco, de maio a setembro. O primeiro é liberado no último dia do fim do prazo de entrega. Os valores caem na conta informada ao declarar o IR ou no Pix, caso seja essa opção e se a chave for o CPF do contribuinte.



O prazo para declarar o IR vai até 30 de maio. Quem é obrigado a prestar contas e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Neste ano, são esperadas 46,2 milhões de declarações.



VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2025



Lote - Data de pagamento



1º lote - 30 de maio



2º lote - 30 de junho



3º lote - 31 de julho



4º lote - 29 de agosto



5º lote - 30 de setembro