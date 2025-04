Novo golpe do Imposto de Renda usa e-mail falso em nome da Receita; entenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal emitiu um alerta sobre um novo golpe virtual usado para enganar contribuintes por e-mail. A fraude trata de uma suposta "pendência fiscal grave" no CPF do destinatário, em meio ao prazo de entrega do Imposto de Renda 2025.

O remetente aparece como "RECEITA" e utiliza um endereço real do órgão, o atendimentorfb.08@rfb.gov.br, ligado à unidade em São Paulo. A simulação é tão convincente que, ao responder ao e-mail falso, a vítima envia a resposta diretamente para o endereço legítimo do fisco.



O problema é que essa correspondência é usada para rastrear o contribuinte e seus dados.





No golpe, os criminosos utilizam elementos visuais semelhantes aos da Receita Federal - como logotipos, cores e linguagem técnica. O conteúdo da mensagem é alarmista, com trechos em destaque como "imediatamente" e "sanções graves".



O e-mail ainda diz que o contribuinte pode receber até 20% de multa sobre o imposto devido, além de ter seus bens penhorados e viagens restringidas. A Lei nº 9.430/1996, que trata da legislação tributária, é citada para transmitir credibilidade.

O objetivo é levar a vítima a clicar em links que, na prática, podem instalar malwares no dispositivo ou roubar dados sensíveis.



A técnica usada pelos golpistas se chama spoofing, um tipo de fraude digital em que criminosos falsificam o endereço de email do remetente para parecer que a mensagem foi enviada por uma fonte confiável.

A Receita Federal reitera que não envia e-mails com links, cobranças ou alertas de regularização fiscal. Os e-mails institucionais, como o utilizado no golpe, são usados exclusivamente para responder demandas enviadas pelo próprio contribuinte.



Ao receber correspondência com tom alarmante, erros de português ou remetentes desconhecidos, o órgão orienta a não clicar em links nem abrir anexos.

Caso exista dúvidas quanto à regularização fiscal, o ideal é acessar diretamente o site oficial da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal) e consultar sua situação fiscal por meio dos serviços digitais ou canais de atendimento oficiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia