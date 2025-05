Quando serão pagos os lotes de restituição do Imposto de Renda 2025?

Os contribuintes têm até o próximo dia 30 de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025. Com o fim do prazo se aproximando, cresce também a expectativa pelo início do pagamento das restituições. A Receita Federal já divulgou o calendário dos depósitos, que ocorrerão em cinco lotes, de maio a setembro deste ano.

O primeiro lote será pago no dia 30 de maio, mesma data-limite para envio das declarações. Já os demais serão liberados em 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

Primeiro lote das restituições : 30/05/2025



: 30/05/2025 Segundo lote das restituições : 30/06/2025



: 30/06/2025 Terceiro lote das restituições : 31/07/2025



: 31/07/2025 Quarto lote das restituições : 29/08/2025



: 29/08/2025 Quinto lote das restituições: 30/09/2025



Mudanças na fila de prioridades

A Receita manteve os critérios tradicionais de prioridade, mas também reforçou a vantagem para quem utiliza a declaração pré-preenchida e indica a chave Pix como forma de recebimento. Esses contribuintes têm prioridade dentro do seu grupo.

Ainda assim, a ordem geral de preferência segue a seguinte sequência:

Idosos com 80 anos ou mais;

Pessoas com 60 anos ou mais, contribuintes com deficiência e portadores de moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e indicaram Pix para restituição;

Demais contribuintes.

Como consultar a restituição



Após o envio da declaração, o contribuinte poderá consultar a restituição por meio do site da Receita Federal. Para isso, basta acessar a aba “Imposto de Renda” e clicar em “Consultar minha restituição”.

