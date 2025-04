Faculdade promove tira-dúvidas gratuito sobre Imposto de Renda 2025

Com o prazo para entrega do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 se encerrando no dia 30 de maio, a Estácio oferece um serviço gratuito de apoio à população para o preenchimento e envio da declaração. Por meio de atendimentos presenciais e virtuais, a faculdade visa facilitar o processo e evitar que os contribuintes percam o prazo, o que pode resultar em multas.

A iniciativa é realizada por meio dos Núcleos de Apoio Fiscal (NAFs), com a colaboração do curso de Ciências Contábeis da instituição. Os atendimentos presenciais estão disponíveis em 34 unidades da Estácio em todo o Brasil, com destaque para a cidade de Belo Horizonte. Na capital mineira, as opções incluem atendimentos no campus Lourdes, aos sábados, das 9h às 12h, e no campus Venda Nova, nas segundas-feiras, das 19h às 21h, e quartas-feiras, das 16h às 19h.

Além do suporte presencial, a instituição disponibiliza o Núcleo de Atendimento Fiscal (NAF) Digital, que realiza contatos remotos por e-mail. Contribuintes de qualquer localidade do país podem acessar serviços gratuitos como o preenchimento, a análise da malha fiscal e o envio do documento.

Estão disponíveis também serviços como regularização de CPF e CNPJ, análise de situação fiscal, e emissão de certidões negativas, entre outros. Para solicitar os serviços, basta entrar em contato pelo e-mail naf.digital@estacio.br.

Stephanie Kalynka, líder nacional da área de negócios da Estácio, destaca que a iniciativa oferece uma oportunidade de aprendizado prático para os alunos do curso de Ciências Contábeis, que participam diretamente da ação.

"O NAF é uma oportunidade ímpar para nossos estudantes, pois eles aplicam seus conhecimentos enquanto ajudam a comunidade, contribuindo para o papel social da instituição", afirma. Ela enfatiza que essa experiência fortalece as carreiras dos futuros profissionais da área.

Novidades na Declaração de IR 2025

O Imposto de Renda 2025 traz algumas mudanças importantes. O limite de rendimentos tributáveis anuais passou de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00 e o limite de receita bruta para a obrigatoriedade de declaração por atividade rural também aumentou, subindo de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

Outras mudanças incluem a obrigatoriedade de declaração para aqueles que realizaram atualização de bens imóveis ou pagaram ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024, além da exigência de declaração de rendimentos provenientes de aplicações financeiras ou lucros no exterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma alteração relevante é a prioridade no recebimento da restituição para quem optou pelo preenchimento da declaração pré-preenchida e escolheu o pagamento via PIX. Até o ano passado, a prioridade era definida apenas pelo uso de uma dessas ferramentas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice