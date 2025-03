O Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece condições especiais para regularizar débitos e limpar o nome, segue até a próxima segunda-feira (31/3) com descontos de até 99% e parcelamento em até 72 vezes. O Feirão permite que os consumidores renegociem suas dívidas diretamente nas 10 mil unidades dos Correios em todo o país, sem custos adicionais.

A iniciativa, promovida pela Serasa com apoio dos Correios e da Febraban, conta com a participação de 1.456 empresas de diversos setores, como bancos, financeiras, comércio varejista e operadoras de serviços.

Desde o início da ação, em 24 de fevereiro, mais de 100 mil atendimentos foram realizados nas agências dos Correios, com destaque para os estados do Paraná, São Paulo e Bahia. Para participar, basta apresentar um documento de identidade com foto e escolher a melhor forma de pagamento, seja à vista ou parcelado.

“O Feirão é uma importante oportunidade para quem deseja regularizar a situação financeira. Estamos reforçando nosso compromisso social de facilitar o acesso a serviços essenciais, com atendimento presencial em nossa ampla rede de agências”, afirma Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios.

Além do Feirão, os Correios mantêm desde 2020 a parceria com a Serasa por meio do serviço Limpa Nome, que continua disponível nas unidades da estatal.

