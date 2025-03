Empreendedorismo feminino: evento reúne mulheres do ecossistema de inovação

Em celebração ao mês da mulher, o Órbi Conecta e líderes do ecossistema de inovação e criatividade de Belo Horizonte organizam o “Inovação, Substantivo Feminino" pelo terceiro ano consecutivo. O evento, que faz parte do Órbi de Portas Abertas, realizado mensalmente e de forma gratuita, ocorrerá nesta sexta-feira (28/3), das 14h às 21h, no Órbi Conecta, localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 681, no Bairro Lagoinha.

Esta edição do programa é uma cocriação de empresas parceiras, idealizado por mulheres que movimentam o empreendedorismo mineiro, como She’s The Boss, Sintetizo, EFE LAB e o Órbi Conecta. Esse grupo irá se reunir para conduzir e mediar debates importantes que extrapolam a temática de diversidade e equidade.

A programação é iniciada com o workshop “Inteligência de negócios facilitado” por Agatha Martins, da Sintetizo, e Fabi Soares, da EFE LAB, trazendo informações sobre gestão, inovação e estratégias para o sucesso profissional. Nele, as participantes irão se instruir sobre sete temas: liderança, fontes de financiamento, modelo de negócio, impacto, tendências de mercado, experiência do cliente e marketing e comercial.

No decorrer da tarde, a anfitriã, Renata Carvalho, junto com Iriene Martins, conduzirão uma série de experiências como uma prática de movimento corporal FlowIn.



Além disso, a líder de projeto da Sintetizo, Laís Monteiro, abordará a produtividade feminina, enquanto a mentora e palestrante Patrícia Oliveira discutirá os desafios e conquistas da liderança feminina.

Já a coordenadora corporativa do Órbi Conecta, Francis Aquino, trará reflexões sobre inovação no contexto feminino, explorando caminhos e oportunidades no mercado de tecnologia e negócios. A programação também inclui um painel especial mediado pela jornalista Paola Carvalho, com histórias inspiradoras de mulheres que transformam seus segmentos.



À noite a programação se estende para temas ligados ao bem-estar e à saúde da mulher, com um momento de "Pílulas sobre saúde íntima feminina", seguido de um encerramento especial com dança e happy hour para celebrar as conexões criadas ao longo do dia.

Além desses conteúdos, as participantes poderão usufruir do circuito de autocuidado, com serviços e produtos voltados ao bem-estar, e terão acesso a mentorias para ampliar sua rede de contatos.

Informações:

Evento: Substantivo Feminino - 3ª edição



Data e horário: 28 de março, das 14h às 21h



Local: Órbi Conecta - Av. Presidente Antônio Carlos, 681, Lagoinha, Belo Horizonte



Para se inscrever, clique aqui!

Programação:

14h - Boas-vindas

14h30 - Workshop Inteligência de Negócios com Agatha Martins (Sintetizo) e Fabi Soares (EFELAB)

16h - Talk 1: Como criar um ambiente de trabalho que potencializa a inovação? com Priscila Santos da Behive

16h30 às 17h - Prática de movimento corporal FlowIn com Iriane Martins

17h às 17h15 - Intervalo e Networking com coffee

17h15 17h30 - Talk 2: Saúde feminina com Luciana Mesquita

17h30 às 17h45 - Talk 3: Produtividade feminina com Laís Monteiro

17h45 às 18h - Talk 4: Liderança feminina com Patrícia Lisboa

18h às 18h15 - Intervalo e Networking com chopp

18h15 às 19h - Painel 1: Liderar e Inovar com a mediação Paola Carvalho

19h15 às 20h - Painel 2: Empreender e Inovar com a mediação de Francis Aquino

20h às 21h - Dj e encerramento geral

21h - Happy hour



