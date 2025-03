Entenda por que 57 milhões de brasileiros não sabem que estão endividados

Uma pesquisa da Serasa revelou que 57 milhões de brasileiros ainda não sabem que têm dívidas em seu nome. O número é composto por consumidores que nunca consultaram o CPF ou CNPJ na plataforma da empresa, o que significa que muitos estão em situação de inadimplência sem sequer perceberem. Entre esses, 19 milhões já estão negativados, ou seja, foram inscritos no Cadastro de Inadimplentes, mas não estão cientes de sua situação financeira.

O total de débitos disponíveis para negociação chega a 267 milhões de ofertas, abrangendo uma ampla gama de empresas, desde bancos e lojas até fornecedores de serviços essenciais, como energia, internet e telefonia. Para aqueles que desconhecem suas pendências, a oportunidade de regularizar a situação é limitada, já que o Feirão de Negociações, realizado pela Serasa, oferece descontos de até 99% até o dia 31/3.

Minas Gerais em foco

Em Minas Gerais, o cenário é preocupante: 5,8 milhões de pessoas nunca consultaram o CPF e mais de 2 milhões sequer sabem que estão com dívidas. O total de pendências no estado soma 21,7 milhões, refletindo a magnitude do problema local e a importância da conscientização financeira.

O que leva ao desconhecimento?

Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira, aponta que o desconhecimento sobre pendências financeiras pode ter várias causas. Entre elas, destacam-se a falta de monitoramento regular do CPF ou CNPJ, a desatualização cadastral e a falta de informações sobre as opções de renegociação disponíveis.

“Muitas pessoas só descobrem que estão endividadas quando tentam financiar um bem, fazer um crediário ou acessar um serviço básico. A falta de controle sobre a situação do nome vai deixando a dívida crescer e, quando é percebida, já está negativada”, explica Aline, que também é gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Em entrevista ao Estado de Minas, Amanda Castro, consultora do Serasa, elencou os fatores que levam ao endividamento. “A falta de educação financeira leva muitas pessoas a não priorizarem o monitoramento do CPF, que é um grande indicador de uma vida financeira saudável”, evidencia. “Além disso, a falta de dados cadastrais atualizados, como e-mail, número de telefone e CPFs errados na Serasa dificultam o contato com esses endividados, o que resulta nessa falta de conhecimento”.

“Por isso é muito relevante que as pessoas adquiram o hábito de monitorar o próprio CPF: baixar o aplicativo do Serasa é muito simples e é gratuito, a partir dele, todos podem conferir o Score de Crédito e seus dados com mais regularidade e praticidade”, salienta a consultora.

Como regularizar sua situação financeira?

Para quem quer aproveitar a oportunidade do Feirão de Negociações, a Serasa oferece um passo a passo simples para consultar a existência de dívidas e acessar as ofertas de pagamento com descontos especiais:

1. Baixe o aplicativo da Serasa - Disponível para Android e iOS, basta preencher o CPF e realizar um breve cadastro para acessar as informações financeiras e as pendências em seu nome.

2. Escolha a oferta – Ao acessar a seção "Ver ofertas", o consumidor pode verificar as condições de pagamento e descontos aplicados diretamente no Serasa Limpa Nome. As opções de renegociação estarão disponíveis para cada débito listado.

3. Finalize o acordo – O usuário pode escolher a melhor forma de pagamento, seja via boleto ou Pix. Se optar pelo Pix, o pagamento será imediato, com a baixa da negativação também em tempo real.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a oportunidade de obter condições facilitadas e até mesmo descontos significativos, é hora de regularizar a situação financeira e sair da inadimplência, aproveitando os benefícios oferecidos até o final deste mês.



Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice