Bolsa Família 2024: confira o calendário de pagamentos de dezembro

Os beneficiários do Bolsa Família poderão receber o auxílio entre os dias 10 e 23 de dezembro de 2024. Como de praxe, dentre os cerca de 54,3 milhões de inscritos no programa, os primeiros a receber serão aqueles cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família: dezembro de 2024

No último mês do ano, os pagamentos são antecipados. Entre janeiro e novembro, os benefícios são disponibilizados durante os dez últimos dias úteis, de maneira escalonada. Já em dezembro de 2024, parte dos beneficiários poderá receber o Bolsa Família ainda na primeira quinzena.

10 de dezembro de 2024: NIS final 1

11 de dezembro de 2024: NIS final 2

12 de dezembro de 2024: NIS final 3

13 de dezembro de 2024: NIS final 4

16 de dezembro de 2024: NIS final 5

17 de dezembro de 2024: NIS final 6

18 de dezembro de 2024: NIS final 7

19 de dezembro de 2024: NIS final 8

20 de dezembro de 2024: NIS final 9

23 de dezembro de 2024: NIS final 0



Valor do Bolsa Família

Cada família cadastrada no programa recebe uma bolsa de, no mínimo, R$ 600. Os inscritos recebem benefícios adicionais nos seguintes casos:

R$ 50 por bebê de até seis meses;

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 150 por criança de até 6 anos.



Quem pode receber o Bolsa Família?

Para receber o auxílio, a principal regra é que a renda mensal da família seja de até R$ 218 por pessoa. Isso significa que o ganho total da família deve ser dividido pela quantidade pessoas: se o valor for inferior ou igual a R$ 218, é possível se inscrever entre os beneficiários.

Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos devem estar frequentes na escola;

Crianças até 6 anos devem fazer acompanhamento nutricional (peso e altura);

Gestantes devem fazer acompanhamento pré-natal;

Os membros da família devem manter as carteiras de vacinação atualizadas.

É possível antecipar o recebimento do Bolsa Família?

De maneira geral, não é possível receber o Bolsa Família de maneira antecipada em 2024. As únicas exceções são concedidas para beneficiários que residem em municípios que declararam situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal.

Enquadram-se nessa exceção vários municípios do Rio Grande do Sul, que abrigam 658 mil famílias inscritas no programa. Tais beneficiários poderão receber o auxílio de modo unificado no primeiro dia de pagamento, independentemente do número final do NIS.

Como consultar o Bolsa Família por NIS ou CPF?

Informações sobre valor, situação e a data de pagamento do benefício estão disponíveis no aplicativo do Bolsa Família. Se preferir, o beneficiário pode também fazer uma consulta pública no site da Caixa Econômica Federal, por meio do NIS ou do CPF. Confira, passo a passo, como realizar essa consulta: