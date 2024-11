Comemorar o fim de ano em bares e restaurantes fica mais caro na Grande BH

As comemorações de final de ano em bares e restaurantes vão pesar mais no bolso do consumidor belo-horizontino nesta reta final de 2024. Um levantamento do site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, analisou os valores praticados entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, com resultados divulgados nesta segunda-feira (4/11). A pesquisa indica que todos os itens consumidos em bares apresentaram aumento quando comparados com os valores do último ano em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

De acordo com a pesquisa, em comparação com os valores de 2023, as porções foram as que mais aumentaram. A porção de mandioca frita com 500g, por exemplo, subiu do preço médio de R$ 25,04 para R$ 27,37, com uma alta de 9,29%. A porção de contra filé passou da média de R$ 78,62 para R$ 83,86, reajuste de 6,66%.

Já a porção de carne de sol com mandioca aumentou 5,18%, passando de R$ 67,24 para R$ 70,73, enquanto a porção de batata frita passou do preço médio de R$ 27,01 para R$ 28,31, com uma alta de 4,80.

A porção de picanha, por sua vez, teve um aumento médio de 4,35%, passando da faixa de preço de R$ 108,83 para R$ 113,57, quando a porção de lombo passou do preço médio de R$ 54,65, registrado em 2023, para R$ 55,76, com uma alta de 2,04%.

Segundo Feliciano Abreu, economista responsável pela pesquisa, o aumento dos preços se deve à localização, infraestrutura e tradição do estabelecimento. Ele ainda destaca que os valores levantados não incluem os 10% da taxa de serviço cobrada ao final da conta.

Em relação às bebidas, o cenário foi similar. O suco de laranja, por exemplo, teve aumento de 5,51%, passando do preço médio de R$ 7,34 para R$ 7,74. Já o refrigerante em lata subiu de R$ 5,95 para R$ 6,33, com variação de 6,37%, enquanto a caipirinha passou do preço de R$ 15,76 para R$ 16,34, aumentando 3,66% na média.

Em relação às cervejas, os preços médios apresentaram constância no levantamento comparativo. No entanto, destaca-se o aumento do preço da Budweiser Long Neck, que passou da média de R$ 9,28 para R$ 10,04, uma alta de 8,15%. A Skol, de 600 ml, também teve um aumento expressivo, de 7,22%, passando do preço médio de R$ 9,74 para R$ 10,44, enquanto a Bohemia, de 600 ml, teve uma alta de 5,88%, subindo do preço médio de R$ 11,91 para R$ 12,61.

Já a Stella Artois, teve um reajuste médio de 5,68%, passando do preço médio de R$ 14,72 para R$ 15,56; enquanto a Original teve uma alta de 5,60%, subindo da média de R$ 13,42 para R$ 14,17, e a Heineken subiu de R$ 16,92 para R$ 17,70, com um aumento de 4,59%. As três marcas de cerveja, então, com preços analisados das garrafas de 600 ml.

Encerra a lista o chopp de 300 ml, que subiu 2,82%, passando da média de R$ 9,20 para R$ 9,46.

Variações na Grande BH

Na Grande BH, os preços das cervejas apresentam uma variação significativa. A Cerveja Bohemia de 600ml, por exemplo, pode ser encontrada por preços que vão de R$10,00 a R$14,00, resultando em uma variação de 40%. Por outro lado, a Cerveja Brahma de 600ml tem uma variação ainda mais acentuada, custando entre R$8,00 e R$15,90, o que representa uma diferença de 98%.

Além das cervejas, as bebidas não alcoólicas também demonstram variações expressivas. O suco natural de laranja de 300ml, por exemplo, pode custar de R$4,50 a R$12,90, com uma diferença de 186%. Os refrigerantes em lata, por sua vez, custam entre R$5,00 e R$8,50, com uma variação de 70%. A caipirinha é um caso à parte, com preços que variam de R$10,00 a R$26,00, totalizando uma impressionante diferença de 160%.

As porções de alimentos também apresentam variações consideráveis. A porção de batata frita, por exemplo, pode ser encontrada por R$13,90 até R$49,00, uma variação de 252%. A porção de mandioca frita apresenta uma diferença ainda maior, custando entre R$15,00 e R$79,00, resultando em uma variação de 426%. Já itens como a porção de carne de sol com mandioca e picanha têm variações de preços que chegam a 115% e 127%, respectivamente.

Serviço de churrasco

O levantamento também considerou o preço da contratação de buffet de churrasco e contratação de churrasqueiro. Com a análise de preços de 37 empresas e/ou profissionais, a pesquisa constatou que, para um churrasco de 100 convidados, os valores variam entre R$ 4.500,00 a R$ 16.000,00, com um preço médio de R$ 7.199,00.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Neste serviço, a média proposta é um evento de 5 a 6 horas, no qual o cliente pode escolher oito opções de carne, três de entrada, acompanhamentos (guarnições - arroz, farofa e vinagrete ou tropeiro), sobremesa e bebidas (água, cerveja e refrigerante). Além disso, a média de pessoal oferecida é de churrasqueiro, cozinheiro, garçons e recepcionista.

A pesquisa completa pode ser encontrada no site do MercadoMineiro.