Receita abre consulta ao 4º lote do IR nesta sexta-feira (23/8)

A Receita Federal abre, nesta sexta-feira (23/8), às 10h, a consulta ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2024. Ao todo, mais de 5,34 milhões de contribuintes serão contemplados, no valor total de R$ 6,8 bilhões. O crédito será depositado no dia 30 de agosto.

Do total, R$ 469,1 milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal no recebimento. Além disso, mais de 47 mil contribuintes domiciliados no Rio Grande do Sul (RS) foram priorizados e receberão suas restituições neste lote, devido ao estado de calamidade decretado no estado.

Também serão pagas 261 mil restituições a contribuintes que não possuem prioridade legal. Estas pessoas receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

Para consultar a restituição, basta acessar o site da Receita Federal, informando o CPF e a data de nascimento. O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração.

Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.