Comércio varejista espera um segundo semestre melhor do que os primeiros seis meses deste ano

Empresas de varejo mineira esperam um segundo semestre bem superior aos primeiros seis meses do ano, aponta levantamento realizado pela Fecomércio MG. A estimativa é que as vendas sejam 65% maiores. A data comemorativa mais importante para o setor, o Natal, deve ajudar a puxar os números para cima.

A avaliação de 26,7% das empresas é que houve um aumento nas vendas do primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período em 2023.

Além do Natal, que é que gera melhores números para a categoria, datas como Dia das Crianças, Dia dos Pais e a Black Friday devem representar uma melhora considerável.

A maior parte das empresas ouvidas são do ramo alimentício, vestuário e construção, com atuação de 6 a 50 anos e a maioria com até nove funcionários.

Na avaliação de 54,5% dos entrevistados, os seis primeiros meses deste ano atingiram a meta de vendas. Já 42,7% esperavam que o período fosse mais rentável e citaram mudança no governo, endividamento do consumidor e inflação como os maiores responsáveis pelo cenário.

Ao serem questionados sobre o otimismo no segundo semestre, 65,1% acreditam que o período será melhor. Eles argumentam que já é tradicional que a segunda metade seja melhor, outros apontam que haverá um aquecimento do comércio. E, para ampliar as vendas, a maior parte alega que irá investir em divulgação, promoções e atendimento personalizado.

O estudo foi realizado entre 2 e 10 de julho de 2024, com 423 empresas de diversas regiões de Minas Gerais.