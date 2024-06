O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste sábado (8/6) a morte da professora e economista Maria da Conceição Tavares. Lula classificou a economista como uma das maiores da história do país, lembrando a trajetória de defesa do desenvolvimento econômico com justiça social.

Ex-deputada federal pelo PT, Maria da Conceição Tavares trabalhou no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) em projetos que, segundo Lula, foram importantes para a industrialização do país. O presidente também recordou a trajetória da economista como professora e seu jeito franco e direto que viralizou na internet.

“Tive o prazer e a honra de conviver e conversar muito com minha amiga ao longo dos anos, debatendo o Brasil e os nossos desafios sociais e econômicos no Instituto Cidadania, em conversas no Rio de Janeiro ou em viagens pelo Brasil. Nesse momento de despedida, meus sentimentos aos familiares, em especial aos filhos, aos muitos amigos, alunos e admiradores de Maria da Conceição Tavares.”, escreveu Lula.

A economista morreu aos 94 anos, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nascida em Portugal, Maria da Conceição Tavares fugiu da ditadura salazarista e buscou refúgio no Brasil, conseguindo cidadania três anos após desembarcar no Rio.

Ela é considerada uma referência para a esquerda brasileira, admirada por presidentes, governadores, ministros da fazenda e parlamentares. Em seu aniversário de 80 anos, por exemplo, chegou a reunir Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), em uma mesma mesa de celebração.