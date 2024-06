Autoridades de esquerda no Congresso Nacional lamentaram a morte da professora e economista Maria da Conceição Tavares, neste sábado (8/6), aos 94 anos, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Ex-deputada federal, Conceição Tavares foi uma referência para a política brasileira, admirada por presidentes, governadores, ministros da fazenda e parlamentares. Em seu aniversário de 80 anos, por exemplo, chegou a reunir Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), em uma mesma mesa de celebração.

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, destacou que a economista deixa um “vasto legado sobre pensamento crítico em economia e justiça soscial”.

“Nossa querida professora nos deixa um vasto legado sobre pensamento crítico em economia, justiça social, luta contra a desigualdade e, sobretudo, de muita coragem na defesa dos mais vulneráveis. Daqui, seguimos honrando seu maior ensinamento: o de sempre acreditar em um Brasil mais justo e igualitário. Descanse em paz, professora”, escreveu.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), lembrou que Maria da Conceição Tavares fugiu da ditadura salazarista em Portugal e se tornou uma referência na economia brasileira. “Dentre tantas contribuições, dedicou a vida ao desenvolvimento do nosso país, como deputada federal pelo PT. Seu legado será eterno”, frisou.

Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, disse que Conceição Tavares foi uma das “maiores economistas e intelectuais do Partido dos Trabalhadores”.

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), disse que a economista foi uma das vozes mais potentes “contra as falácias do liberalismo econômico”. “Seus ensinamentos permanecem vivos, mais do que nunca. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores desta grande mulher, pensadora e humanista”, lamentou.