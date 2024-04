A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (4/4), uma proposta de correção das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o indicador oficial da inflação.

A petição busca pôr fim ao julgamento sobre a legalidade do uso da Taxa Referencial (TR) para a correção anual do FGTS, que estava marcado para ser retomado ainda hoje. o texto é de autoria do Solidariedade, que defende que a correção pela TR, com rendimento próximo de zero, não corrige a inflação anual.

A AGU propôs, então, que as contas tenham correção mínima do valor do IPCA. O atual cálculo seria mantido, com a correção de 3% de juros ao ano, a distribuição de lucros do fundo e correção pela TR. Porém, se o resultado anual não alcançar o IPCA, caberia ao Conselho Curador do FGTS estabelecer a forma de compensação.

O STF não chegou a retomar o julgamento da proposta do Solidariedade hoje e a proposta da AGU foi enviada ao presidente do Supremo, o ministro Luís Roberto Barroso.