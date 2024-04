Prazo para declaração do IRPF 2024 vai até 31 de maio

Correio Braziliense - Com o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) aberto, uma série de dúvidas podem pairar sobre os contribuintes, sobretudo aqueles de primeira viagem. Na hora de declarar, é importante ter cuidado para não cair na malha fiscal, ou malha-fina, como é popularmente conhecida, da Receita Federal. Embora cair na malha-fina não queira dizer que sua declaração está incorreta, é bom evitar todo o trabalho de enviar mais documentos.

A coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, Irlaine Cavalcante, lista algumas das ações que mais fazem com que os contribuintes tenham que passar pela análise mais detalhada da Receita Federal.

Segundo a docente, há cinco situações que mais fazem o cidadão cair na malha fiscal.

- Omissão de rendimentos: todos os rendimentos precisam ser colocados na hora de fazer a declaração. Isso vale, inclusive, para aqueles não tributáveis, como a restituição do IR do ano anterior.



- Informações incorretas ou inconsistentes: lembre-se de revisar tudo antes de enviar. Afinal, erros nos dados bancários ou no número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), por exemplo, podem ser motivos para cair na malha-fina. Confira também os dados pré-preenchidos, caso tenha escolhido esse modelo de declaração.



- Deduções irregulares ou indevidas: despesas inexistentes ou com valores incorretos também podem ser um causador. É importante guardar comprovantes de despesas médicas, escolares ou outras despesas para comprovar as informações declaradas.



- Variação patrimonial incompatível com os rendimentos declarados: caso o patrimônio do contribuinte tenha tido alguma variação considerável, é necessário comprovar quais as fontes dessa variação.



- Operações financeiras não declaradas: venda ou compra de imóveis, automóveis ou outros bens precisam constar na declaração, caso contrário, podem se tornar uma inconsistência e levar à malha fiscal.

O prazo para declarar o Imposto de Renda vai até 31 de maio. A declaração pode ser feita por meio de programa disponível no site da Receita Federal, de forma on-line ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”.