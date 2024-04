Pela primeira vez, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) se uniram em um evento, na noite desta quinta-feira (4/4), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, durante o Inova Varejo, evento promovido pela Fecomércio MG.





Os presidentes de três das principais entidades econômicas do Estado participaram do dia histórico no Centro de Eventos da ABCZ, que contou com as participações de vários empresários locais, de diferentes segmentos. Esta foi uma edição especial do Inova Varejo, promovido pela Fecomércio MG.





“Uberaba foi escolhida porque nós já tínhamos um evento da Fecomércio na cidade, e então convidei a Faemg e Fiemg. (...) Hoje é um pontapé inicial, e agora vamos conversar as três federações para trabalhos conjuntos”, explicou Nadim Donato, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), durante coletiva à imprensa. Ele também ressaltou que o trabalho em conjunto das três federações tem o intuito de trazer conhecimento para o empresariado do agronegócio, indústria e comércio de bens, serviços e turismo. “E ainda mais do que isso, um entendimento do setor produtivo como um todo. Nosso objetivo aqui é ampliar a voz do setor produtivo e empoderar esse segmento”, destacou Donato. “Pela primeira vez na história do Brasil, três grandes federações se uniram para fazer esse tipo de trabalho”, complementou.









Leia também: Um ano após privatização, MetrôBH inicia plano de demissão em massa



Também em coletiva à imprensa, o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, afirmou que o encontro das três entidades foi um dia histórico. Em seguida, ele chamou atenção pelo fato que as três entidades têm vários pontos em comum que as unem. “Uma delas é lutar por uma menor alíquota (do ICMS) (...) porque essa é a discussão da reforma tributária e que não foi feita”, citou.





Para Antônio Pitangui de Salvo, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Minas Gerais saiu na frente mais uma vez. “O estado mostra que é possível o setor produtivo se juntar para ter uma convergência positiva para que toda a sociedade venha a ter vidas melhores (...) e estar alinhado com a Fiemg e Fecomércio é muito bom para o setor produtivo. Isso gera força e ganho político e melhores negócios e oportunidades para todos nós”, ressaltou.





Após a coletiva à imprensa, o presidente do conselho de administração, consultor em varejo, franchising, estratégia e governança e CEO do Leão Group, Juarez Leão, ministrou uma palestra aos empresários de Uberaba, entre outras pessoas, com o tema: “Do Local ao Global — Transformação e Inovação nos Setores Produtivos”.





Por fim, os presentes da edição especial do Inova Varejo participaram de um network e um coquetel.