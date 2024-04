Gastos em educação podem ser deduzidos na declaração de Imposto de Renda em até R$ 3.561,50 por pessoa. Para não ter surpresas quanto ao valor da restituição, o contribuinte precisa estar atento ao que pode e o que não pode ser deduzido. Nem todo gasto com educação entra no cálculo de devolução dos impostos pagos – um exemplo são os cursos de idiomas. Neste ano, o contribuinte tem até 31 de maio para enviar a declaração à Receita Federal.



Na regra, podem ser deduzidas as despesas realizadas pelo contribuinte com a própria educação, com a dos dependentes relacionados na declaração e dos alimentandos. No entanto, os cursos preparatórios para concursos ou vestibulares e cursos de idioma entram na lista de despesas com educação não dedutíveis, assim como a aquisição de uniformes, livros e outros materiais didáticos.

Leia também: Imposto de Renda 2024: saiba qual gasto em educação pode ser restituído



As despesas não dedutíveis em educação devem ser preenchidas no campo “Parcela não dedutível/valor reembolsado”

Despesas dedutíveis

Educação infantil: creches e as pré-escolas;

ensino fundamental;

ensino médio;

educação superior: cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização);

educação profissional: ensino técnico e tecnológico.

Datas de restituição

As restituições começarão a ser pagas ao fim do período das declarações.

1° lote 31 de maio

2º lote 28 de junho 3º lote 31 de julho 4° lote 30 de agosto 5° lote 30 de setembro

Leia também: Receita divulga regras e datas de restituição do IR 2024



Recebem prioridade os contribuintes acima de 80 anos; acima de 60 anos, com deficiência ou doença grave; cuja maior fonte de renda seja o magistério ou que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa