Lançado pelo Banco Central há pouco mais de três anos, o Pix conquistou o Brasil e já atingiu a marca de 152 milhões de usuários cadastrados, o que significa que 7 a cada 10 brasileiros utilizam ou ao menos tem interesse em utilizar essa inovação. Para entender melhor essa mudança de hábito dos consumidores, a fornecedora de soluções de vendas e tecnologia Web Automação analisou os dados de mais de 10 mil empresas em todo o país.

Segundo o levantamento, foram transacionados mais de R$ 441 milhões em Pix nos últimos dois anos, sendo R$ 81,7 milhões em 2022 e R$ 359,7 milhões em 2023, representando um crescimento impressionante de quase 340% no valor total.

Já em relação aos setores em que os consumidores mais utilizaram o Pix, a análise aponta que o varejo e food service estão na frente. O varejo registrou mais de R$ 14 milhões pagos com esse método em 2022, saltando para R$ 68 milhões em 2023, o que equivale a um aumento de cerca de 385%. O setor de food service teve um aumento parecido, com mais de R$ 50 milhões em transações Pix em 2022 e subindo para R$ 219 milhões em 2023, um incremento de 338%.

Já os métodos tradicionais de pagamento apresentaram crescimento inferior, mas ainda apresentam um total maior. No cartão de crédito, por exemplo, foram transacionados R$ 500 milhões em 2022 e R$ 1.4 bilhão em 2023, um crescimento de 180%. No débito, os números foram mais modestos, partindo de R$ 460 milhões em 2022 para R$ 1.2 bilhão no ano seguinte, ou 161% a mais.

“Esses dados refletem não apenas uma mudança nas preferências de pagamento, mas também a rápida adoção e confiança dos consumidores e empresas no Pix como uma solução eficaz e conveniente para suas necessidades financeiras”, afirma Araquen Pagotto, CEO da Web Automação.