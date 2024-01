Correio Braziliense - O governo deve lançar em 5 de fevereiro o programa "Voa Brasil” que oferecerá passagens aéreas a um preço fixo de R$ 200. O evento de lançamento deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As passagens são para rotas nacionais.

Na primeira fase, o programa será voltado para aposentados que ganham até dois salários mínimos e estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

A princípio, a partir do dia 6 de fevereiro já será possível comprar as passagens aéreas de R$ 200 no aplicativo do programa Voa Brasil. Para poder viajar, os aposentados, pensionistas e bolsistas do Prouni precisam não ter viajado de avião nos últimos doze meses.

O ministério prevê que de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião, ou não viajam há mais de 12 meses, consigam adquirir passagens aéreas.

As principais empresas aéreas do país, como Gol, Latam e Azul, que representam quase 98% dos voos domésticos do Brasil, estarão no programa.

Além disso, o presidente Lula determinou a elaboração de um plano para o fortalecimento da aviação brasileira, que inclui a redução do preço do querosene usado em aviões e a criação de um fundo de financiamento da aviação brasileira, para que as empresas aéreas possam ampliar os investimentos.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o fundo de financiamento da aviação deverá ter de R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões.