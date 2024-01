Ipatinga - A Usiminas retomou a produção do Alto-forno 3 da usina de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. O equipamento estava inativo desde o início do ano passado devido a processos de reforma e modernização. A cerimônia de religamento contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), agentes políticos, autoridades e executivos. Nesta quarta-feira (24/1), a siderúrgica apresentou os detalhes da retomada do serviço.

Em coletiva de imprensa, o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, destacou as novidades do investimento. “O Alto-forno 3 incorpora tecnologia, permite melhorar a eficiência operacional, permite melhorar e otimizar nosso impacto no meio ambiente, a condição de trabalho. Claramente investir R$ 2,7 bilhões numa instalação como o Alto-forno gera uma transformação extraordinária”, declarou.

Apesar dos investimentos, o presidente da siderúrgica aponta as dificuldades enfrentadas em razão da competição do aço importado do mercado chinês, que invadiu o mercado brasileiro no ano passado. “As importações de origem chinesa estão gerando uma concorrência desleal, preços subsidiários, com impacto enorme na indústria, pelo qual abafamos [desativamos] o forno 1, porque não dá para produzir com ele.”

“Nós estamos trabalhando intensamente através da associação que nos representa, Aço Brasil, e estamos em contato com as autoridades de todos os níveis, procurando colocar nossa preocupação, porque o que está acontecendo está destruindo o emprego brasileiro. Abafar o Alto Forno 1 significou mais de 100 demissões e, com certeza, essas 100 posições de trabalho foram criadas na China para exportar aço com destino a vários países. E, fundamentalmente no Brasil, aumentaram 50% as importações.“

Junto com a revitalização do Alto-forno 3, a Usiminas também reformou a Aciaria 2, incluindo a modernização das duas máquinas de lingotamento contínuo de placas de aço e a modernização da área de refino primário.

Capacidade de produção e investimentos

Em operação desde 1974, o Alto-forno 3, que corresponde a 70% da produção de aço bruto da unidade, é o principal equipamento da usina. Com a conclusão das reformas, é previsto que ele possa operar por mais 20 anos.

Os investimentos necessários para o processo de reforma e modernização totalizaram R$ 2,7 bilhões e incluíram a substituição do corpo interno do alto-forno, a implementação de um novo sistema de resfriamento, bem como a instalação de um sistema de controle e automação para aprimorar a eficiência no processo de produção do ferro-gusa. O equipamento tem capacidade para produzir mais de 3 milhões de toneladas de ferro-gusa por ano.

Alto-forno 1 desativada

Em dezembro do ano passado, a siderúrgica interrompeu as operações no Alto-forno 1. Essa decisão foi motivada pela competição do aço importado da China, que invadiu o mercado brasileiro no ano passado. O equipamento tem capacidade para produzir 600 mil toneladas.