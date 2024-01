A Usiminas vai celebrar dia 24 a retomada do alto-forno 3 da Usina Intendente Câmara, em Ipatinga. O equipamento é o maior da siderúrgica e estava parado desde o início do ano passado para reforma e modernização que exigiram investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões e envolveram a troca do corpo interno do alto-forno e instalação de novo sistema de resfriamento e um sistema de controle e automação para dar maior eficiência no processo de produção do ferro-gusa.

Com capacidade para produzir mais de 3 milhões de toneladas de ferro-gusa por ano, o alto-forno 3 é o principal da usina, respondendo por 70% da produção de aço bruto da unidade, e foi inaugurado em 1974. Com a reforma, tem garantidos mais 20 anos de operação.

“Foi uma obra complexa e que trará muitos benefícios e competitividade para a Usiminas. O Alto Forno 3 tem diversas melhorias de tecnologia que melhoram o desempenho, impactando em custos e na redução de emissão por tonelada produzida”, disse o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, na divulgação dos resultados da empresa no terceiro trimestre.

A retomada do alto-forno 3 em novembro permitiu à siderúrgica abafar, em dezembro, o alto-forno 1, com capacidade para 600 mil toneladas, para se adaptar à concorrência do aço importado da China que invadiu o mercado brasileiro em 2023. Com a reforma do alto-forno 3, que ocorreu de abril a setembro/outubro do ano passado, a Usiminas aproveitou para fazer reformas na Aciaria 2, com a modernização das duas máquinas de lingotamento contínuo de placas de aço e modernização da área de refino primário.

No pico das obras, 9 mil trabalhadores atuaram na reforma do alto-forno.

Leilão em Cláudio

Pelo menos 30 lotes de equipamentos industriais e agrícolas estão em leilão no sistema on-line do Mercado Bomvalor, com lances podendo ser feitos até a manhã do dia 17 de janeiro, quando o pregão será encerrado a partir das 15h.

Os itens da PH Intralog estão em Cláudio, na região central do estado. Entre os itens estão dois caminhões extra pesado da marca Volvo, ano 2019/2020 com lance inicial de R$ 247,5 mil e ainda dois tratores, sendo um da marca Massey Ferguson, ano de fabricação 2014, modelo MF 7180 com lance inicial de R$ 117,5 mil e o outro, da marca John Deere, ano de fabricação de 2018 e lance inicial de R$ 162,5 mil.

Os detalhes completos do leilão, incluindo informações sobre os lotes, condições de compra e localização exata dos maquinários em Cláudio (MG), podem ser encontrados no sistema do Mercado Bomvalor, que opera com tecnologia blockchain em todas as etapas do leilão on-line.

Sob nova direção

A Ancar Ivanhoe, joint venture entre investidores do Rio de Janeiro e do Canadá, vai chegar a Minas no mês que vem. Na prática, a empresa, que em dezembro de 2022 comprou 9,14% do Minas Shopping, desembara em Belo Horizonte para assumir no mês que vem a gestão do centro de compras da região da Leste da capital com 400 lojas e um público médio mensal de 1,5 milhão de consumidores.

Com 25 shoppings espalhados por todo o país, os empreendimentos da rede contam com 4,1 mil lojas que atendem a 27 milhões de consumidores. “Com esse movimento, realizamos um sonho antigo de atender a uma população altamente qualificada em toda capital e região metropolitana de Belo Horizonte”, diz o copresidente da Ancar Ivanhoe, Marcelo Carvalho (foto). Com 50 anos de operação, a Ancar administra uma área bruta locável de mais de 1 milhão de metros quadrados.

Força do minério

A produção industrial de Minas Gerais cresceu 2,5% em novembro de 2023 em relação ao mês anterior, superando a média nacional (0,5%) e mantendo a tendência de crescimento observada em outubro. De janeiro a novembro de 2023, a indústria mineira teve crescimento de 3,2%, enquanto a média nacional foi de apenas 0,1%.

Para o economista-chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Izak Carlos da Silva, os avanços no estado refletem a força do minério de ferro, carro-chefe da indústria extrativa mineral, que teve alta no último trimestre, e também a recuperação das fábricas de máquinas e equipamentos.

Para Izak da Silva, a perspectiva da indústria em 2024, em Minas, é positiva. “A redução da taxa básica de juros seguirá descomprimindo as condições financeiras das firmas em geral e possibilitará que elas façam investimentos”, afirma o economista.

“Muitos associados acreditam na importância do sindicato como um canal de vendas, sem deixar o

digital de lado” Murilo Graciano, presidente do Sindijoias Ajomig



Com saúde

A startup mineira Sinaxys, conhecida por criar um aplicativo de recrutamento voltado a profissionais de saúde, anunciou a fusão com a Agility, do ramo contábil, para criar a Sinaxys Contabilidade, passando a ofertar serviços de abertura de empresas, emissão de notas fiscais e declarações de Imposto de Renda para clientes da área médica.

Além disso, a nova empresa auxilia na alteração e regularização do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). No negócio, a startup pagou R$ 190 mil por 15% da Agility, que é avaliada em R$ 1,3 milhão.

Com 70 anos de mercado completados em 2023, a Viação Pássaro Verde comemora um crescimento de 2,5% no número de viagens Leandro Guieiro/Divulgação

Boa viagem

Com 70 anos de mercado completados em 2023, a Viação Pássaro Verde comemora um crescimento de 2,5% no número de viagens rodoviárias entre julho de 2022 e julho do ano passado, com 150 saídas diárias atualmente, no total de 4.500 partidas por mês interligando 55 cidades mineiras e cinco no Distrito Federal e em São Paulo.

Com o aumento das viagens, a empresa registrou também crescimento de 2,61% no número de passageiros. Fundada em fevereiro de 1953, em Abaeté, Centro-Oeste de Minas Gerais, a Pássaro Verde não revela a receita, mas com a expansão das linhas e dos passageiros, as vendas tiveram crescimento de mais de 10% no período.

Responsável por operar a concessão de 23 linhas em Minas Gerais, a Pássaro Verde conta com uma garagem de 25 mil metros quadrados na Grande BH. Seus ônibus (foto) percorrem mais de um milhão de quilômetros por mês.