Financiamento recorde para empresas e cidades mineiras

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) fechou o ano passado com um total de R$ 2,98 bilhões liberados em crédito até 31 de dezembro. A marca recorde de quase R$ 3 bilhões superou em 23% o desembolso de 2022, com R$ 558 milhões a mais. Para as grandes e médias empresas o valor do desembolso chegou a R$ 2,1 bilhões, com expansão de 12% sobre o resultado do ano anterior. Já para os pequenos negócios, cujo valor de crédito liberado alcançou R$ 490 milhões, houve uma alta de 31% nos financiamentos. “Crescemos os desembolsos em investimentos. Isso significa que o crédito está chegando a quem quer ampliar seus negócios, contratar pessoas, expandir. Iniciativas fundamentais para estimular empregos e renda e, assim, levar desenvolvimento ao estado”, afirma o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto. Segundo informa o banco, os recursos dos desembolsos chegaram a todas as 613 cidades de todas as regiões, sendo que para cerca de 300 prefeituras o BDMG é a única instituição financeira a conceder crédito. Para o setor público, os desembolsos quase dobraram em relação ao ano passado, ultrapassando R$ 328,5 milhões em 2023. Em 2022 foram R$ 173,7 milhões. Ainda de acordo com o BDMG, a liberação de crédito para projetos de sustentabilidade chegou a R$ 379 milhões no ano passado, contra R$ 225 milhões em 2022. “Para os próximos anos, nossa meta é ampliar ainda mais o financiamento a projetos sustentáveis. Apenas no mês de dezembro, o BDMG recebeu sinal verde para a captação de cerca de R$ 1,3 bilhão com instituições financeiras internacionais”, destaca o presidente do BDMG.

Para as escolas

A Educbank planeja investir R$ 100 milhões este ano para apoiar instituições de ensino consideradas de alto desempenho em Minas Gerais, onde existem cerca de 4 mil instituições de ensino particulares, correspondendo a 24% do total das escolas de ensino básico no estado. Se colocando como o principal ecossistema financeiro de educação básica da América Latina, o Educbank estima transacionar R$ 1 bilhão em pagamentos escolares este ano. “O intuito da nossa expansão para Minas Gerais é que queremos permitir que mais escolas mineiras tenham acesso a capital e possam aprimorar ainda mais os seus índices acadêmicos e de aprendizagem”, afirma Caio Noronha, cofundador do Educbank. Fundado em 2020 e com crescimento médio de 20% ao mês desde o início das operações, o Educbank levantou R$ 200 milhões em 2022. No ano passado fez a captação da primeira debênture integralmente securitizada em mensalidades de educação básica no Brasil, no valor de R$ 70 milhões. O Educbank garante apoio financeiro e acesso a capital para escolas brasileiras, com linhas de fomento, meios de pagamento, ferramentas de gestão (ERP e LMS), além de serviços como contabilidade e marketing.



“Uma das maiores políticas sociais que um governo pode oferecer ao seu povo é a geração de oportunidades. Oportunidade de ter condições melhores de vida, de ir além do básico e ser capaz de ofertar qualidade de vida para sua família. E isso só é possível com geração de renda”

Fernando Passalio, secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas

Sem descanso

Uma pesquisa feita pelo Sebrae Minas mostra que, dos mais de 1,7 milhão de microempreendedores individuais (MEI) em Minas Gerais, pelo menos 69% não costumam tirar férias, sendo que mais da metade dos formalizados em todo o estado (57%) tem um carga de trabalho de mais de 8 horas diárias e que ultrapassa a seis dias da semana. Diante dessa realidade, o Sebrae lembra que o dono do próprio negócio precisa adotar medidas como treinar um substituto temporário, avisar os clientes com antecedência e se planejamento para tirar períodos curtos de férias. Existe ainda a possibilidade de montar um esquema de plantão com atendimento remoto.

Destino BH

Belo Horizonte foi um dos 10 destinos mais procurados para as viagens feitas nas festas de fim de ano de 2023. Um levantamento da DeÔnibus, marketplace de venda de passagens rodoviárias, mostra que dos 10 destinos que foram mais procurados entre 22 e 31 de dezembro, sete são capitais, entre elas BH. A pesquisa mostra também que quase 50% dos usuários optaram por assento convencional (opção mais simples disponível). Os que optam pelas poltronas semi leito e executivo somam quase 22%. cada, enquanto 5% preferem assentos lieto e 2% preferem a opção leito-cama. “Muitas vezes, os passageiros acabam prezando mais pelo preço e menos pelo conforto”, afirma Fernando Santos, diretor comercial da DeÔnibus.

Rede de postos cresce

Com a inauguração, no mês passado, do Posto Chalé, em Ponte Nova, a distribuidora de combustíveis Ale chegou a 42 postos de combustíveis e serviços instalados em todo o estado em 2023. Com isso, a distribuidora alcançou marca de 400 postas com a bandeira Ale no estado. A expectativa é de que sejam vendidos 180 mil litros de combustível por mês, o Posto Chale está instalado às margens da BR-120 e o principal objetivo é atender os caminhoneiros. “Notamos essa maior possibilidade de atendimento e infraestrutura. Nós já temos nossa fazenda; então, pensamos em um posto que pudesse atender ao caminhoneiro”, conta o revendedor Thales Bussinger, que administra o posto junto com a esposa, Ana Paula. Esse é o terceiro posto ALE inaugurado em Ponte Nova neste ano



6,80%

Foi a inflação acumulada em BH, segundo o IPCA -BH calculado pela Fundação Ipead. A taxa é superior à inflação prevista para o país e que pode ficar abaixo do teto a meta para o ano