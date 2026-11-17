ONG de odontologia divulga calendário de ações previstas para 2027
Organização realizou 23.536 procedimentos em 2026; contribuições para ações no Brasil e na África incluem programa de doação mensal e cadastros para voluntariado
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No Dia de Doar, em 1º de dezembro, a Por1Sorriso apresenta o que a doação de tempo, conhecimento e recursos ajudou a realizar. De janeiro a outubro de 2026, a organização realizou 23.536 procedimentos odontológicos gratuitos, avaliados em R$ 5.460.539,32. As ações registraram 630 participações de voluntários.
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Para que um paciente receba uma prótese ou faça um tratamento de canal, o trabalho começa antes da ação ser iniciada. É preciso transportar os equipamentos, separar os materiais e montar a estrutura de atendimento em cada comunidade. Os voluntários doam tempo e conhecimento, enquanto doações financeiras, de materiais e de serviços ajudam a viabilizar essa operação.
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“Nossos voluntários doam tempo e conhecimento, mas nenhum atendimento acontece sem insumos, equipamentos e uma logística que leva tudo isso a lugares onde o tratamento especializado não chega”, afirma Felipe Rossi, fundador e presidente da Por1Sorriso.
A mobilização do Dia de Doar, que integra o movimento global Giving Tuesday, acontece em um cenário em que menos brasileiros relatam ter feito algum tipo de doação. Segundo a Pesquisa Doação Brasil 2024, do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), essa parcela caiu de 84% em 2022 para 78% em 2024. No mesmo período, o volume estimado de doações em dinheiro para organizações, campanhas e iniciativas atingiu R$ 24,3 bilhões, o maior da série histórica.
Na Por1Sorriso, quem quer contribuir ao longo do ano pode aderir ao Sorriso Solidário, programa de doação mensal a partir de R$ 20,00. O apoio recorrente ajuda a organização a planejar as próximas ações e a manter a estrutura de atendimento. Também é possível se cadastrar para o voluntariado ou, no caso de empresas, apoiar com recursos, equipamentos, insumos ou serviços.
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Calendário de 2027
A Por1Sorriso já divulgou as datas das 12 ações previstas para 2027. A primeira será em Nova Olinda, no Ceará, de 21 a 28 de fevereiro. O calendário inclui ainda duas ações no Xingu, o retorno a Recursolândia (TO) pelo quarto ano consecutivo e ações internacionais em Moçambique e no Quênia. A agenda se encerra no Rio de Janeiro, de 22 a 28 de novembro.
- 21 a 28 de fevereiro: Nova Olinda (CE)
- 2 a 10 de abril: Xingu
- 13 a 24 de maio: Moçambique
- 14 a 22 de maio: Amazônia
- 7 a 12 de junho: Toledo
- 13 a 19 de junho: Cunha
- 12 a 18 de julho: Gonçalves
- 6 a 14 de agosto: Xingu
- 13 a 19 de setembro: Recursolândia (TO)
- 17 a 23 de outubro: Canudos
- 28 de outubro a 8 de novembro: Quênia
- 22 a 28 de novembro: Rio de Janeiro
Serviço
Dia de Doar 2026 – Como apoiar a Por1Sorriso
Data: 1º de dezembro (terça-feira)
Doação recorrente (Sorriso Solidário): https://por1sorriso.colabore.org/inicial/people/new
Voluntariado: cadastro de interesse em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNoNn5THuCWRhuTEhgyBGSi7m47lMv5I6E23Ul2HzeTX1gRA/viewform
A seleção considera os perfis necessários para cada ação.
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Apoio de empresas: para contribuir com recursos, equipamentos, insumos ou serviços, o contato é pelo (11) 91339-8154