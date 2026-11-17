No Dia de Doar, em 1º de dezembro, a Por1Sorriso apresenta o que a doação de tempo, conhecimento e recursos ajudou a realizar. De janeiro a outubro de 2026, a organização realizou 23.536 procedimentos odontológicos gratuitos, avaliados em R$ 5.460.539,32. As ações registraram 630 participações de voluntários.



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Para que um paciente receba uma prótese ou faça um tratamento de canal, o trabalho começa antes da ação ser iniciada. É preciso transportar os equipamentos, separar os materiais e montar a estrutura de atendimento em cada comunidade. Os voluntários doam tempo e conhecimento, enquanto doações financeiras, de materiais e de serviços ajudam a viabilizar essa operação.



“Nossos voluntários doam tempo e conhecimento, mas nenhum atendimento acontece sem insumos, equipamentos e uma logística que leva tudo isso a lugares onde o tratamento especializado não chega”, afirma Felipe Rossi, fundador e presidente da Por1Sorriso.



A mobilização do Dia de Doar, que integra o movimento global Giving Tuesday, acontece em um cenário em que menos brasileiros relatam ter feito algum tipo de doação. Segundo a Pesquisa Doação Brasil 2024, do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), essa parcela caiu de 84% em 2022 para 78% em 2024. No mesmo período, o volume estimado de doações em dinheiro para organizações, campanhas e iniciativas atingiu R$ 24,3 bilhões, o maior da série histórica.



Na Por1Sorriso, quem quer contribuir ao longo do ano pode aderir ao Sorriso Solidário, programa de doação mensal a partir de R$ 20,00. O apoio recorrente ajuda a organização a planejar as próximas ações e a manter a estrutura de atendimento. Também é possível se cadastrar para o voluntariado ou, no caso de empresas, apoiar com recursos, equipamentos, insumos ou serviços.



Calendário de 2027



A Por1Sorriso já divulgou as datas das 12 ações previstas para 2027. A primeira será em Nova Olinda, no Ceará, de 21 a 28 de fevereiro. O calendário inclui ainda duas ações no Xingu, o retorno a Recursolândia (TO) pelo quarto ano consecutivo e ações internacionais em Moçambique e no Quênia. A agenda se encerra no Rio de Janeiro, de 22 a 28 de novembro.

21 a 28 de fevereiro : Nova Olinda (CE)

: Nova Olinda (CE) 2 a 10 de abril : Xingu



: Xingu 13 a 24 de maio : Moçambique



: Moçambique 14 a 22 de maio : Amazônia



: Amazônia 7 a 12 de junho : Toledo



: Toledo 13 a 19 de junho : Cunha



: Cunha 12 a 18 de julho : Gonçalves



: Gonçalves 6 a 14 de agosto : Xingu



: Xingu 13 a 19 de setembro : Recursolândia (TO)



: Recursolândia (TO) 17 a 23 de outubro : Canudos



: Canudos 28 de outubro a 8 de novembro : Quênia



: Quênia 22 a 28 de novembro: Rio de Janeiro

Serviço

Dia de Doar 2026 – Como apoiar a Por1Sorriso



Data: 1º de dezembro (terça-feira)



Doação recorrente (Sorriso Solidário): https://por1sorriso.colabore.org/inicial/people/new



Voluntariado: cadastro de interesse em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNoNn5THuCWRhuTEhgyBGSi7m47lMv5I6E23Ul2HzeTX1gRA/viewform



A seleção considera os perfis necessários para cada ação.



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Apoio de empresas: para contribuir com recursos, equipamentos, insumos ou serviços, o contato é pelo (11) 91339-8154