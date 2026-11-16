O que um sangramento na gengiva pode indicar? Quando o sintoma pede atenção

O sangramento na gengiva é um problema que acomete diversos brasileiros. Uma pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde detectou que 41,53% dos adultos de 35 a 44 anos apresentam essa condição periodontal. No entanto, o fato de o problema afetar um número expressivo de pessoas não significa que deva ser considerado normal. Na verdade, ele pode indicar questões que exigem tratamento adequado.

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“As principais causas de sangramento na gengiva são o acúmulo de placa bacteriana, a higiene bucal inadequada e o uso incorreto do fio dental. No entanto, alterações hormonais, alguns medicamentos e certas doenças também podem causar esse sintoma”, detalha Juliana Barbosa, profissional da área de odontologia do AmorSaúde.

A dentista explica que a gengiva pode ser um indicador de como está a saúde bucal e em todo o corpo. Por isso, é necessário estar atento aos sinais e saber quando procurar o atendimento odontológico.



O que o sangramento na gengiva indica

“As principais doenças associadas ao sangramento na gengiva são a gengivite e a periodontite, ambas relacionadas ao acúmulo de bactérias. A gengivite causa inflamação na região, enquanto a periodontite pode comprometer os tecidos de sustentação dos dentes”, define Juliana.

Além das doenças relacionadas à higiene bucal inadequada, a dentista lista outros fatores que podem causar sangramento na gengiva:

- Problemas no sangue: alterações sanguíneas, como a baixa contagem de plaquetas ou distúrbios de coagulação, podem fazer com que o corpo tenha dificuldade para parar sangramentos causados por pequenos cortes. Desse modo, o sangramento na gengiva pode ser um sinal dessas alterações.

- Alterações hormonais: problemas hormonais podem fazer com que o sangue circule com mais intensidade no organismo, tornando a gengiva mais sensível e os sangramentos nessa região mais fáceis.

- Diabetes: o excesso de glicose no sangue, associado ao diabetes mal controlado, pode favorecer a proliferação de bactérias na boca, o que aumenta a chance de alguém desenvolver gengivite e a periodontite.

- Deficiência nutricional: a falta de vitaminas K, B12 e ferro favorece o sangramento em diversas partes do corpo, incluindo a gengiva. Além disso, pouco consumo de vitamina C pode gerar escorbuto, doença caracterizada pelo sangramento e dor na gengiva.

- Uso de medicamentos: os remédios anticoagulantes ou antiplaquetários, conhecidos por “afinar o sangue”, também podem fazer com que o corpo tenha dificuldade para cicatrizar pequenos cortes na gengiva, favorecendo o sangramento.

- Escovação inadequada: escovar os dentes com muita força ou usar o fio dental de forma agressiva pode causar ferimentos na gengiva. O ideal é escovar os dentes suavemente, com uma escova de cerdas macias, e utilizar o fio dental com cuidado.



Quando procurar atendimento?

“É preciso procurar o atendimento de um dentista quando o sangramento for frequente, persistente ou espontâneo, principalmente se houver dor, inchaço, mau hálito ou mobilidade dos dentes”, explica Juliana. De acordo com a profissional, quanto antes for identificado o problema, mais fácil será o tratamento.

A dentista ressalta que ignorar sangramentos na gengiva pode causar problemas graves. “No caso de uma periodontite, por exemplo, uma pessoa que não procura tratamento e ignora os sinais pode enfrentar a perda dos dentes e a necessidade de cirurgia”, alerta.

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Segundo Juliana, um adulto deve fazer visitas ao dentista a cada seis meses, se não tiver nenhum problema de saúde bucal. No entanto, caso algum sintoma seja detectado, o ideal é procurar o profissional o mais rápido possível.