INCLUSÃO

Mattel lança Barbie autista e amplia linha de diversidade

Primeira Barbie que representa o espectro chega ao Brasil com design e acessórios pensados para fortalecer a inclusão

Jéssica Andrade - Correio Braziliense
12/01/2026 19:17

Mattel anuncia lançamento de boneca que representa as pessoas dentro do Transtorno do espectro Autista. Brinquedo chega ao Brasil em julho de 2026
Mattel anuncia lançamento de boneca que representa as pessoas dentro do Transtorno do espectro Autista. Brinquedo chega ao Brasil em julho de 2026 crédito: Reprodução/Mattel

A Mattel anunciou, nesta segunda-feira (12/1), o lançamento da primeira Barbie que representa pessoas dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A boneca foi criada com a participação direta da comunidade atípica e de especialistas. O brinquedo faz parte da coleção Barbie Fashionistas, que amplia a diversidade da marca com bonecas de diferentes corpos, tons de pele, deficiências e histórias. 

Desenvolvida ao longo de meses em parceria com a Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organização dirigida por pessoas autistas e dedicada à defesa de seus direitos, a nova Barbie foi pensada para refletir experiências e características de pessoas dentro do espectro autista, com detalhes de design, roupas e acessórios que representam a diversidade neurológica sem estigmas.

A Barbie Autista fará sua estreia no Brasil em julho de 2026, com preço sugerido de cerca de R$ 119,99.  Ela será vendida nas principais varejistas e lojas de brinquedos, físicas e online.

Detalhes do design e funcionalidades

Cada elemento da boneca foi pensado com foco em conforto, representatividade e sensibilidade. As escolhas promovem empatia, compreensão e fortalecem a mensagem de que brincar é um espaço para reconhecimento e pertencimento de todas as crianças:

  • Articulação nos cotovelos e pulsos: permite gestos repetitivos (stimming), característica que algumas crianças autistas usam para regular sensações ou expressar emoção;

  • Olhar levemente desviado: representa o fato de que algumas pessoas no espectro evitam contato visual direto;

  • Acessórios sensoriais: os itens incluem abafadores de ruído, um fidget spinner rosa que gira de verdade e um tablet com aplicativos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (AAC) para simbolizar formas alternativas de comunicação.

  • Sapatos baixos para representar o conforto e celebrar a liberdade de movimentos. 

A nova Barbie se junta à linha Fashionistas, que já inclui modelos com deficiência visual, Barbie com diabetes tipo 1, bonecas com Síndrome de Down e outras diferenças corporais ou médicas. De acordo com a Mattel,  o objetivo da linha é reforçar o compromisso da marca em “refletir o mundo real das crianças desde cedo e combater estigmas”.

