Assine
overlay
Início Diversidade
LUTO

Pesquisadora e ativista Fatine Conceição Oliveira morre aos 41 anos

Doutoranda e mestre em Comunicação Social, Fatine levou suas vivências para a academia, sem nunca deixar seu ativismo longe das ruas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/01/2026 20:36

compartilhe

SIGA
x
Fatine Oliveira era doutoranda, mestre em Comunicação Social pela UFMG e ativista
Fatine Oliveira era doutoranda, mestre em Comunicação Social pela UFMG e ativista crédito: Reprodução/Redes sociais

A professora, pesquisadora e ativista Fatine Conceição Oliveira, de 41 anos, morreu nesta sexta-feira (2/1). O velório e o sepultamento serão neste sábado (3/1), a partir das 13h30, no Cemitério da Consolação, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Fatine era doutoranda e mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além de ter sido professora de pós-graduação em Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações pelo Instituto de Educação Continuada (IEC) da PUC Minas.

Dentro e fora da academia, Fatine era ativista na luta pela igualdade racial e pelos direitos das pessoas com deficiência, duas bandeiras que carregava com orgulho e nas quais estava incluída.

Em 2021, a ativista teve sua pesquisa acadêmica transformada em exposição. “Corpos Sem Filtro: narrativas visuais de mulheres com deficiência”, exposta no Memorial Vale, teve como fio condutor as vivências de mulheres com deficiências. O trabalho também abordou questões de gênero, identidade e capacitismo.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Fatine expressaram a dor pela perda tão precoce. O Grupo de Estudos em Lesbianidades (Gel) da UFMG, que teve grandes contribuições de Fatine, destacou a coragem da ativista, que soube atravessar suas dificuldades com “dignidade, sensibilidade e força”.

“Sua ausência deixa um vazio imenso, mas sua marca permanece viva em nossas conversas, textos, inquietações e na forma como aprendemos a construir conhecimento coletivamente. Seguiremos pensando com Fatine, a partir do que ela nos deixou”, publicou o grupo de estudos.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por GEL (@gel_ufmg)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O velório de Fatine será realizado neste sábado, a partir das 13h30, na Capela 1 do Cemitério da Consolação (Rua José Gomes Domingues, 2000, Bairro Jaqueline, em Belo Horizonte). O sepultamento será às 15h30, no mesmo local.

Tópicos relacionados:

ativismo diversidade luto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay