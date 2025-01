Dia Nacional da Visibilidade Trans: caminhada celebra data nesta quarta

A 8ª edição da Caminhada da Visibilidade Trans e Travesti de Belo Horizonte acontece nesta quarta-feira (29/1). A concentração do movimento será às 17h na Praça Sete, no Centro da capital mineira. O evento vai ser realizado no Dia Nacional da Visibilidade Trans, data na qual a comunidade celebra o orgulho, reivindica direitos e evidencia a realidade violenta a qual pessoas trans e travestis são submetidas.

Com o tema “Vidas Trans Através do Tempo”, a caminhada vai até a Prefeitura de BH, na Avenida Afonso Pena. O objetivo é reivindicar melhores condições de vida para pessoas trans. A caminhada é organizada pelo Movimento Autônomo Trans de BH (MovAT).

No ano passado, Juhlia Santos, uma das precursoras do MovAT e atual vereadora da capital mineira pelo Psol, defendeu que a Semana da Visibilidade Trans e Travesti é mais do que uma efeméride. “É para colocar nossos corpos na cidade, mostrar que existimos. Atrair os olhares da sociedade para a pauta trans”, afirmou.

Jornada da Visibilidade

A caminhada faz parte da Jornada da Visibilidade Trans e Travesti da Região Metropolitana de BH, que, nesta edição, vai ter eventos em janeiro e fevereiro. Até a edição de 2024, a programação durava apenas uma semana.

Confira os eventos a partir desta terça-feira (28/1):

28/1 - terça-feira

CineDiversidade

Cine Santa Tereza - 19h

29/1 - quarta-feira

8ª Caminhada da Visibilidade: Vidas Trans Através do Tempo

Concentração na Praça Sete - 17h

1º/2 - sábado

Oficina de Introdução Moda - Upcycling, desconstrução e reconstrução

Mofuce - Associação Casa do Estudante de Minas Gerais (ACEMG) - 9h às 15h

2/2 - domingo

Jardinagem de Guerrilha

Mofuce - Associação Casa do Estudante de Minas Gerais (ACEMG) - 9h às 12h

2/2 - domingo

Oficina de Introdução Moda - Upcycling, desconstrução e reconstrução

aKasulo - Centro de Convivência LGBTQIA+ - 9h às 15h

8/2 - sábado

2º Encontro Preparatório do Fórum Metropolitano de Saúde Integral LGBTQIA+

aKasulo - Centro de Convivência LGBTQIA+ - 9h às 12H

8/2 - sábado

Feirinha Trans e bate-papo sobre saúde mental e reprodutiva de pessoas transmasculinas

Instituto Helena Greco - 13h às 19h

9/2 - domingo

Bicicletada

Espaço Comum Luiz Estrela - 15h às 17h30

14/2 - sexta-feira

No Corre da Cidadania

Centro - 9h às 16h

16/2 - domingo

Bloco MovAT - cortejo carnavalesco

Praça Sete - 15h

24/2 - Segunda-feira

Mural da Visibilidade Trans

Local a definir - 8h às 18h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos