A 7ª edição da Semana da Visibilidade Trans e Travesti em BH acontece dos dias 22 a 29 de janeiro. Em celebração pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é comemorado no último dia de programação, o evento traz diversas atividades que promovem o diálogo entre as pessoas da comunidade e o poder público.

Segundo Juhlia Santos, uma das precursoras do Movimento Autônomo Trans-BH (MovAT), organização responsável pela produção do evento, a Semana da Visibilidade Trans e Travesti é mais do que uma efeméride. “É para colocar nossos corpos na cidade, mostrar que existimos. Atrair os olhares da sociedade para a pauta trans.”

Além de destacar a importância da percepção da existência de pessoas trans e travestis no mês da visibilidade, Juhlia afirma que os eventos da Semana são um convite à sociedade para reconhecer a permanência da comunidade em todos os âmbitos sociais. “A nossa luta não é só em janeiro, é o ano todo”, ela acrescenta.

A Semana é para todas as pessoas. Para participar das atividades não é preciso inscrição.

Saiba mais sobre a programação:







Segunda-feira (22/1)



O que é a saúde para você?



Roda de conversa e troca de saberes sobre as perspectivas e vivências das pessoas trans e travestis sobre saúde.



Segundo Juhlia Santos, o tema desse evento é essencial visto que a maioria da população trans não tem conhecimento dos direitos básicos de saúde que possui. A atividade também ajuda a promover o diálogo entre o governo e a comunidade e suas demandas ligadas ao tema. Por meio do projeto “Menos Preconceito é Mais Saúde”, realizado pela Escola de Saúde Pública de MG, será produzido um relatório informativo sobre os tópicos discutidos, que será entregue ao Serviço de Saúde. Esse material é realizado em parceria com aKasulo, Centro de Convivência LGBTQIA+ em BH.



14h às 17h - Evento acessível em Libras

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG)

Av. Augusto de Lima, 2061 - Barro Preto. Região Centro-Sul

Entrada pela Rua Uberaba, (S/N). Sala 214 (porta de vidro)





Terça-feira (23/1)



Corpos trans na escola



Troca de experiências entre pessoas trans professoras e alunas. Após a conversa, será produzido um manifesto: “Pela escola que queremos”.



Segundo pesquisa de 2021 sobre “Vivências reais de crianças e adolescentes transgêneres dentro do sistema educacional brasileiro”, 98% de 120 entrevistados, responsáveis por criança ou adolescente trans (entre 5 a 17 anos), não consideram que o ambiente escolar brasileiro seja seguro para crianças/adolescentes trans. A pesquisa foi realizada pela Coordenação Nacional da Área de Proteção e Acolhimento a Crianças, Adolescentes e Famílias LGBTI+.



16h - Evento acessível em Libras

Centro de Referência das Juventudes - CRJ

Rua Guaicurus, 50 - Centro. Região Centro-Sul.

Arena do CRJ





Quarta-feira (24/1)



Conexões Transcendentes: cuidado e diálogo entre gerações e familiares



O evento será uma tarde de conversas, lazer e autocuidado.



15h às 19h - Evento acessível em Libras

aKasulo, Centro de Convivência LGBTQIA+

Rua Agnelo Macedo, 234. Barreiro





Quinta-feira (25/1)



Encontro Transcidadania



O evento promoverá diálogo direto entre a comunidade trans e travesti com o poder público. As pessoas presentes também terão oportunidade de tirar dúvidas sobre o acesso ao seus direitos.



14h às 17h - Evento acessível em Libras

Auditório Liberdade (SMASAC/PBH)

Avenida Afonso Pena, 342. Centro. Região Centro-Sul



Sexta-feira (26/1)



Memória trans é resistência



Em parceria com o Basuras Coletiva, movimento transfeminista que traz para as ruas arte, informação e reivindicação, haverá a colagem de lambe-lambe pela região central de BH. Será formado um mural com referências à pessoas da comunidade trans. O formulário para envio de sugestões de pessoas estava aberto ao público, mas o prazo para enviar se encerrou.



Região central de BH



Sábado (27/1)



Piquenique da visibilidade trans



Será um encontro a céu aberto para confecção de cartazes que serão utilizados na Caminhada Pelas Vidas Trans que este ano acontecerá no domingo (28/1)



Originalmente, a Semana da Visibilidade Trans surgiu em 29 de janeiro de 2017 como “Caminhada pelas Vidas T”. A passeata silenciosa, idealizada por João Maria Kaisen, teve como tema “Luto pelo direito de ser e viver”. Um ano mais tarde, a celebração de um dia tornou-se uma programação semanal.



14h

Parque Municipal (gramado atrás do Palácio das Artes)

Avenida Afonso Pena, 1377. Centro. Região Centro-Sul



Domingo (28/1)



14h - Concentração da Caminhada Pelas Vidas Trans (será também cortejo do bloco MovAT)



A sétima edição da Caminhada será realizada também como bloco de carnaval. Segundo Juhlia Santos, uma das precursoras do MovAT, foram convidados blocos de carnaval para se juntar nessa caminhada pelas vidas de pessoas trans e travestis. Esse ano, o cortejo desfilará com apoio de 11 blocos, no formato de bateria unificada. Os blocos que irão participar são: Abalô-caxi; Lavô, tá Novo!; Angola Janga; Corte Devassa; Tapa de Mina; MineiraSystem; bRUTA fLOR; Lua de Crixtal; ClandesTinas; Os Aflitos do Anchieta; A Roda; Truck do Desejo.



14h - Evento com banheiros acessíveis para PCDs

Concentração na Praça Sete (em frente ao Cine Theatro Brasil Vallourec)

Avenida Amazonas, 315. Centro. Região Centro-Sul



15h - Saída do cortejo



O cortejo sairá com trio elétrico emprestado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). O bloco não recebeu recursos financeiros da Prefeitura de Belo Horizonte e está promovendo um financiamento coletivo. (Chave do Pix para colaborar: movatsemanadavisibilidade@gmail.com)



15h

Saída do cortejo em direção à Rua Aarão Reis



18h - Festa de encerramento



Após a caminhada/cortejo acontecerá uma festa de encerramento com entrada gratuita e apresentações de um elenco formado por artistas locais e da comunidade trans.



18h às 23h - Entrada gratuita

Teatro Espanca

R. Aarão Reis, 542 - Centro. Região Centro-Sul



Segunda-feira 29/1



Encontro afetivo e para produção de relatórios



No Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, e último dia da programação da Semana, acontecerá um encontro para que sejam redigidos relatórios sobre todas as atividades realizadas durante a 7ª edição da Semana da Visibilidade Trans e Travesti de BH e região metropolitana.



15h às 21h

aKasulo, Centro de Convivência LGBTQIA+

Rua Agnelo Macedo, 234. Barreiro