A distribuidora de combustíveis ALE abriu vagas para a contratação de motoristas mulheres para atuarem nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Ceará e Paraná. A iniciativa faz parte do programa “Mulheres na Operação”, que busca promover a capacitação de mulheres na operação de transporte de combustíveis.

As candidatas serão selecionadas para os cargos de motorista truck ou motorista carreteira, que exigem CNH D ou E. Também é preciso ter mais de 21 anos, Ensino Fundamental completo e curso MOPP (movimentação de cargas perigosas).

É desejável que as mulheres tenham pelo menos um ano de experiência em transporte ou trânsito e será requisitado que as contratadas participem do curso de Formação de Mulheres para o transporte de Combustível na Fabet/SP (Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte) antes de assumirem suas funções.





A capacitação terá duração de 16 dias – totalizando 156 horas de curso – e será totalmente custeada pela ALE, com alojamento na própria Fabet. A grade curricular inclui temas variados como desenvolvimento interpessoal, mecânica avançada, direção econômica, legislação de trânsito, descarga segura e segurança veicular e operacional.





As motoristas também terão práticas supervisionadas em rodovias e de manobras, além de uma visita técnica. No final, será feita a entrega de certificado. "Essa é uma oportunidade para que essas mulheres compartilhem experiências e descubram se têm afinidade com a área. O programa vai apoiá-las e capacitá-las nesse processo”, explica Talyanne Dantas, do time de Atração e Seleção da ALE Combustíveis.





Inscrições

As interessadas em participar do processo seletivo devem se cadastrar na página de recrutamento (Carreiras ALE) no campo "Trabalhe Conosco" no site da empresa até o dia 15 de julho (segunda-feira da semana que vem).

A iniciativa busca a presença feminina em um setor predominantemente masculino, em que as mulheres atualmente compõem menos de 5% dos caminhoneiros habilitados no Brasil, conforme dados do Serviço Social do Transporte (Sest).

"Percebemos uma lacuna de capacitação para mulheres no mercado. Nosso objetivo é, além de atrair, reter talentos femininos", afirma Fernanda Ruano, coordenadora de Atração e Seleção da ALE.





Dentre as responsabilidades e atribuições das vagas estão: conduzir o veículo com perícia, prudência e profissionalismo para realização das entregas; coletas e transferências de combustíveis, biocombustíveis e derivados de Petróleo obedecendo aos padrões de segurança estabelecidos pela Legislação de Trânsito, Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos, assim como o contido na Lei vigente e CLT; e os procedimentos da ALE e as exigências legais da atividade.