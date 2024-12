PAULO DE TARSO MORAIS FILHO - PROCURADOR -GERAL DE JUSTIÇA DO MPMG Divulgação



O Sr. foi escolhido pelo governador Romeu Zema para chefiar o Ministério Público de Minas Gerais no biênio 2024/2026. Como foi sua trajetória no MPMG até chegar a procurador-geral?



Ingressei no Ministério Público de Minas Gerais há 30 anos, tendo iniciado minha carreira em comarcas do interior, como Rio Pardo de Minas, Taiobeiras e Itabira, e posteriormente em Belo Horizonte. Esse percurso permitiu que eu vivenciasse as diferentes realidades do Estado, desde as necessidades específicas de pequenas comarcas até os desafios complexos da capital. Trabalhei muitos anos na administração, incluindo a chefia de gabinete, onde pude conhecer a fundo cada área da instituição. Essa vivência me proporcionou uma visão ampla e estratégica do MPMG, essencial para a liderança que agora assumo.



Como PGJ, como o Sr. pretende conduzir a independência do Ministério Público e a sua relação com os três poderes?



A independência do Ministério Público é inegociável e deve ser preservada em todas as suas dimensões. Ao mesmo tempo, acredito que o diálogo é a pedra angular que une as instituições em prol de um objetivo maior: atender às necessidades da sociedade. Minha gestão buscará fortalecer os canais de comunicação com os três poderes, sempre com respeito mútuo e autonomia. Trabalhar em parceria não significa abrir mão de nossas prerrogativas, mas sim somar forças para cumprir nossa missão constitucional.



O Sr. conhece bem a estrutura do MPMG, em razão de sua trajetória e dos vários cargos que ocupou em administrações anteriores. Algumas mudanças de rumo são necessárias? Quais?



Toda instituição que busca excelência precisa estar em constante evolução. O Ministério Público, como guardião dos direitos da sociedade, deve acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas. É momento de ouvir a classe, identificar as necessidades em cada uma das 298 comarcas e investir na melhoria de nossa estrutura, especialmente onde há maior carência de recursos. Também daremos início à implementação da Inteligência Artificial, uma ferramenta que tem o potencial de revolucionar nossa forma de trabalho, otimizando processos e permitindo que os promotores se dediquem integralmente às questões mais relevantes para a sociedade.



O Sr. é o primeiro promotor de justiça a ocupar o mais alto posto do MPMG. Entende que sua escolha é uma valorização para a classe e um estímulo para buscar a união e a harmonia no MP?



Sem dúvida, vejo minha escolha como um reconhecimento da força e do papel essencial de todos os colegas em nossa instituição. No entanto, mais do que uma vitória individual ou de uma classe, é um momento para reforçarmos a ideia de que o Ministério Público é único. Promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de Justiça compartilham o mesmo juramento e estão unidos pela mesma causa: proteger a sociedade e garantir justiça. É hora de deixar qualquer divisão para trás e focarmos no que realmente importa – fortalecer nossa instituição e atender às demandas do povo mineiro.



Quais as principais metas pretende alcançar no seu mandato?



Minha gestão será pautada por três grandes eixos. 1- Fortalecimento Institucional: investir na estrutura das comarcas, com atenção especial às promotorias do interior, garantindo condições adequadas para o exercício pleno das funções ministeriais; 2- Modernização Tecnológica: implementar o projeto de Inteligência Artificial no Ministério Público, otimizando a análise de dados, reduzindo a burocracia e potencializando a atuação dos membros em questões estratégicas; 3- Valorização e Unidade da Classe: criar um ambiente de trabalho que promova a integração entre promotores e procuradores de justiça, incentivando a troca de experiências e a cooperação. Além disso, dar atenção às questões remuneratórias e à movimentação na carreira, de forma justa e transparente.



Qual mensagem o Sr. tem para os promotores e procuradores de justiça de Minas Gerais em relação aos próximos dois anos?



Minha mensagem é de união e confiança. Promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de Justiça são as forças motrizes do Ministério Público, e juntos temos o poder de fazer a diferença. Nestes dois anos, quero que cada um de vocês se sinta ouvido, valorizado e apoiado em suas atividades. Vamos trabalhar para fortalecer a nossa instituição, modernizá-la e aproximá-la ainda mais da sociedade. Que possamos caminhar lado a lado, sempre comprometidos com nossa missão maior: servir à justiça e ao povo mineiro.