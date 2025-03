ESTILO E CONSUMO CONSCIENTE

A criação e confecção de roupas em larga escala, chamada prêt-à-porter, que revolucionou a produção industrial, principalmente após a Segunda Guerra, responsável pela massificação da moda e o gosto dos consumidores em boa parte do mundo ocidental, encontra uma estilosa barreira na advogada Núbia de Paula, recém-empossada no cargo de vice-presidente da OAB-MG.



Ela assina muitas das roupas que usa no cotidiano, tanto nos ambientes doméstico como profissional. Várias de suas alinhadas vestimentas, portanto, trazem o toque autoral da exclusividade, o que muito lhe apraz nos quesitos elegância e conforto.



"É minha terapia, minha principal atividade de lazer", explicou a advogada. Quem lhe despertou, ainda na infância, para a necessidade e a belezura íntima da confecção de roupas artesanais foi sua avó, Maria Gregório de Jesus, ao som barulhento de velha máquina Singer, cuja cerzidura resultava do movimento incansável de pesado pedal de ferro pelos músculos da panturrilha. Nasceu ali, em Corinto, a estilista de si, que nas horas vagas também domina a arte do crochê e do ponto de cruz, aprendida sob a luz tênue da lamparina incendiada por querosene.



"Tenho todo o maquinário. Faço da compra do tecido ao molde", salientou. Antenada aos novos tempos, que combatem o desperdício e o consumismo exacerbado, Núbia de Paula manipula tesoura, agulhas e linhas na tarefa de customização de suas roupas, inclusive as de cunho sentimental, por meio de uma "transformação consciente". Ela aproveita tudo em suas criações têxteis de retalhos a calça puída. Quando viaja a São Paulo, por exemplo, não deixa de passar em uma loja especializada na venda de coloridos tecidos de matiz africana.



"Sou professora/advogada", costuma dizer a seus inúmeros alunos e colegas, visto que a vida acadêmica é uma sua outra paixão. Orgulhosa, informou que à frente de algumas subseções da OAB-MG, no interior do estado, hoje encontram-se profissionais que, um dia, estiveram sob a sua batuta dentro da sala de aula.

Núbia de Paula, 45 anos, é vice-presidente da OAB-MG, eleita para a gestão 2025/2027. Pós-doutoranda pela PUC-Minas, doutora, mestre e graduada em direito. Advogada com atuação em Direito Público, além de coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas na Gran Faculdade, professora no Gran Concursos e na Gran Faculdade, professora na graduação, pós-graduação em direito e preparatórios para concursos públicos e OAB. Ademais, palestrante nas áreas de Direito Administrativo, Responsabilidade Civil, Direito dos Vulneráveis e Direito Antidiscriminatório, membro do Instituto As Civilistas, do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil e do Instituto de Juristas Brasileiras (Comitê da Diversidade) e consultora jurídica de jornais escritos e televisão.