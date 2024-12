O Caderno Direito & Justiça Minas trouxe, em 2024, entrevistas com as maiores lideranças mineiras dos três poderes. Governador do Estado, presidente do Congresso Nacional, ministros mineiros e presidentes de Tribunal tiveram a oportunidade de contar aos leitores suas trajetórias e mostrar suas realizações, planos e pensamentos sobre os temas mais importantes da nação.

“Precisamos de fato de ter mais planejamento e disciplina para oferecermos políticas públicas eficientes à população em todos os níveis”

Ministro do Tribunal de Contas da União Antônio Augusto Anastasia (28/5/2024)

“No mundo jurídico a gente ensina as pessoas como construir a solução. Na administração pública e na privada isso faz falta. As soluções são construídas pelas pessoas. Uma pessoa bem treinada em capacidade de raciocínio jurídico está pronta a lidar com problemas complexos como os da administração pública”

Vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (11/6/2024)

“A relação com os sujeitos do processo é uma relação pautada no bom senso, no equilíbrio, na ética, mas, ao mesmo tempo, na firmeza e na obediência à lei e à Constituição”

Senador (PSD-MG), presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (25/6/2024).

“As empresas que estão sendo consideradas como viáveis para federalização são estatais que, na avaliação dessa gestão, já não deviam ser administradas pelo governo estadual, porque seriam mais eficientes em uma gestão privada" “Eu sempre tive uma vida simples, seja na minha atuação como empresário ou agora como governador. Nunca gostei de mordomias, independentemente da minha condição financeira ou cargo que ocupo”

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) (9/7/2024)

“No setor mineral, temos trabalhado para garantir uma atividade ambientalmente responsável e que deixe benefícios diretos e reais nas regiões onde são executadas, seja com a geração de empregos ou investimentos em diversas áreas, como saúde, educação e segurança”

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (23/7/2024)



“Um caso me marcou: um pai, demandado por alimentos, ofereceu aos filhos o que podia, um pacote de cinco quilos de arroz por mês. A mãe aceitou desde que acompanhado de outro tanto de feijão”

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Afrânio Vilela (6/8/2024)



“Não se pode tratar o usuário de drogas – sejam quais forem – como um criminoso, a merecer sanção penal. A questão é mais de saúde pública do que criminal”

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rogério Schietti (20/8/2024)



“Ainda hoje estamos nos deparando com temas como: trabalho escravo, trabalho infantil, discriminação de raça, gênero, de denominação de origem, de sotaque”

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves (3/9/2024)



“O povo confia no Judiciário e o tem procurado para resolver os seus problemas. Pior seria se estivessem procurando fazer justiça por suas próprias mãos”

Advogado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário da Silva Velloso (17/9/2024)



“O STF, recentemente, firmou o entendimento de que, ao contrário das condenações penais em geral, a pena imposta pelo júri deve ter seu início autorizado imediatamente, assim que condenado o réu”

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sebastião Alves dos Reis Júnior (1/10/2024)



“Não haverá paz e nem uma democracia estável se não pensarmos em uma economia mais solidária e em inclusão social desde os mais vulneráveis. A lição da pandemia foi clara: é indispensável a intervenção estatal para a sustentação do mercado”

Ministro do TST e Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho (15/10/2024)



“Com esse modelo de gestão (SAF), investidores estrangeiros passam a ter interesse em aplicar o seu capital nos clubes, mesmo na hipótese de esses possuírem dívidas bilionárias”

Ministro do TST e do CNJ, Guilherme Caputo Bastos (29/10/2024)[



“A função institucional do magistrado e do sistema de justiça é servir à sociedade”

Ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado (26/11/2024)

“A Justiça Militar da União, por seu Superior Tribunal Militar (STM), é a mais antiga Corte do Brasil, tendo celebrado 216 anos de profícua existência, neste ano de 2024. Sua origem remonta ao ano de 1808, logo após a instalação da Corte Real portuguesa no Rio de Janeiro”

Vice-presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coêlho Ferreira (10/12/2024)



Candidatos a PGJ do MPMG

Carlos André Mariani Bittencourt, Geraldo Vasques, Marcos Tofani e Paulo de Tarso Morais Filho (12/11/2024)