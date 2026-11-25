Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

As celebrações de Natal apresentam costumes culinários variados em diferentes nações, com práticas distintas em locais como Itália, Grécia, Inglaterra e Dinamarca. Na Noruega, as famílias mantêm a tradição de servir um prato típico específico que atrai a curiosidade estrangeira: o ribbe.

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Tradição e preparo do ribbe norueguês

O ribbe é a refeição natalina tradicional dos noruegueses. O prato consiste em barriga de porco assada servida de forma farta. Os acompanhamentos habituais incluem linguiças, molho e repolho, que pode ser tanto roxo quanto fermentado.

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A comida é bastante substanciosa e apresenta um aspecto imponente na mesa. A preparação exige dedicação, pois a carne necessita de longo tempo de forno até atingir a consistência desejada. O corte da peça segue um padrão específico: a pele recebe incisões em formato quadriculado para ficar extremamente crocante.

O consumo do alimento decorre de costumes agrícolas remotos. Antigamente, a criação de porcos para consumo previa o abate no fim do outono e no inverno. Essa rotina permitia aos lares estocar carne para organizar banquetes fartos durante os festejos natalinos.

Diferenças culturais na ceia polonesa

A refeição típica norueguesa surpreende pessoas acostumadas com outras culturas, como a da Polônia. Na ceia da véspera de Natal polonesa, colocar um prato com essa carne representaria uma inadequação. O costume nacional estabelece que essa ceia seja feita sem carnes, especialmente a carne de porco.

A véspera natalina na Polônia mantém o formato de jejum tradicional. Entre os pratos mais populares consumidos pelos moradores, ganham destaque as sopas, principalmente a de cogumelos. O banquete festivo tradicional do país reúne opções clássicas:

carpa;

pierogi com repolho e cogumelos;

repolho com ervilha;

compota de frutas secas.

O período natalino no país também conta com opções doces e sobremesas tradicionais: pierniki, makie?ki e sernik.

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A comemoração na Polônia preserva uma atmosfera familiar, acolhedora e calorosa. Assim como na Noruega, a época representa um dos momentos mais aguardados do ano, quando os familiares dividem o op?atek (uma hóstia) e trocam votos natalinos.