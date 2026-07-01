Adversária do Brasil na Copa, Noruega aposta em cardápio próprio; conheça os alimentos que fazem parte da tradição do país

A presença da seleção da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá ganhou um ingrediente extra fora de campo. A equipe nórdica, com Haaland e companhia, que enfrenta o Brasil na fase eliminatória, decidiu levar três chefs de cozinha para garantir que a alimentação dos atletas siga o padrão do dia a dia no país escandinavo. Segundo o chef principal Aron Espeland, em entrevista ao The Athletic, departamento de jornalismo esportivo do The New York Times, foram transportados cerca de 300 quilos de salmão, salvelino-do-Ártico, alabote e truta. Além disso, aproximadamente 100 quilos de queijo Jarlsberg e 80 quilos do tradicional queijo marrom norueguês.

Com a classificação após a vitória sobre a Costa do Marfim, uma nova remessa de peixes deve sair da Noruega rumo aos Estados Unidos. Assim, a logística impressiona, mas traduz algo comum na rotina do país. Ou seja, a forte ligação entre identidade nacional e alimentação. A seleção leva na bagagem não só alimentos, mas um pedaço do cotidiano à mesa, mostrando como a culinária norueguesa é parte fundamental do desempenho e do bem-estar dos jogadores durante a competição.

A equipe nórdica, com Haaland e companhia, que enfrenta o Brasil na fase eliminatória, decidiu levar três chefs de cozinha para garantir que a alimentação dos atletas siga o padrão do dia a dia no país escandinavo – depositphotos.com / m.iacobucci.tiscali.it



Curiosidades da alimentação na Noruega: por que o peixe é protagonista?

A Noruega costuma aparecer nos mapas mundiais como terra de fiordes, neve e aurora boreal. No entanto, para quem observa a mesa norueguesa, o destaque fica para os peixes de águas frias. Relatórios do Instituto Norueguês de Pesquisa Marinha indicam que o consumo de pescados, principalmente salmão e bacalhau, está entre os mais altos da Europa. Esse padrão se explica por séculos de dependência do mar para subsistência e pelo acesso privilegiado a espécies que se desenvolvem em águas frias e limpas, ricas em nutrientes.

Na dieta norueguesa, o salmão é quase um cartão de visitas. O seu consumo se dá defumado, curado, grelhado ou em versões marinadas. Estudos de revistas de nutrição apontam que o salmão do Atlântico encontrado na região apresenta níveis elevados de ácidos graxos ômega-3, que se associam à saúde cardiovascular. Por sua vez, o bacalhau vai muito além da imagem tradicional que se liga a outros países. Na Noruega, é base para pratos simples do dia a dia e também para o estoque de peixe seco e salgado, tradição que remonta à época dos vikings.

Quais peixes marcam a culinária norueguesa do dia a dia?

Entre as curiosidades da alimentação na Noruega, chamam atenção espécies que nem sempre são familiares a quem vive em outras regiões. O salvelino-do-Ártico, por exemplo, é um peixe de águas geladas do norte, com carne delicada, frequentemente preparado assado ou grelhado em ocasiões especiais. Já o alabote (ou halibut) tem valorização pelo sabor suave e textura firme, muitas vezes servido em filés grossos, combinados com vegetais de raiz e molhos à base de manteiga ou creme.

A truta, de água doce e também de criadouros em água fria, aparece em refeições cotidianas, tanto fresca quanto defumada. De acordo com nutricionistas que estudam a dieta nórdica, o consumo variado de peixes contribui para uma boa ingestão de proteínas, ácidos graxos essenciais, vitamina D e iodo. Isso é especialmente importante em um país com inverno longo, pouca luz solar em determinados períodos e necessidade de compensar carências nutricionais com a alimentação.

Salmão: símbolo de exportação e presença constante no café da manhã e no jantar.

símbolo de exportação e presença constante no café da manhã e no jantar. Bacalhau: base de pratos tradicionais e produtos secos para armazenamento prolongado.

base de pratos tradicionais e produtos secos para armazenamento prolongado. Salvelino-do-Ártico: espécie ligada às regiões mais ao norte, apreciada em receitas festivas.

espécie ligada às regiões mais ao norte, apreciada em receitas festivas. Alabote: peixe nobre, comum em refeições de fim de semana e datas especiais.

peixe nobre, comum em refeições de fim de semana e datas especiais. Truta: usada tanto em preparações simples quanto em menus de restaurantes.

Queijos noruegueses: Jarlsberg e o peculiar queijo marrom

Se os peixes formam o pilar do prato principal, os laticínios ocupam posição relevante na mesa norueguesa. Entre os queijos, o Jarlsberg é um dos mais conhecidos internacionalmente. Com buracos na massa e sabor suave, costuma ser consumido em fatias no pão, em sanduíches ou em preparações quentes. De acordo com dados do setor leiteiro norueguês, o Jarlsberg é responsável por uma parcela importante das exportações de laticínios do país.

Outra curiosidade é o queijo marrom, ou brunost, frequentemente classificado por estrangeiros como exótico. Ele não é um queijo tradicional no sentido estrito, mas um produto feito a partir do soro do leite, cozido lentamente até caramelizar. O resultado é um bloco marrom, de sabor adocicado e textura firme, servido em lâminas finas sobre pão, waffles ou bolachas. Pesquisadores de cultura alimentar destacam que o brunost se tornou um símbolo do café da manhã norueguês e está fortemente associado à infância e à vida em regiões rurais.

Jarlsberg como acompanhamento de pães e sopas. Brunost em fatias sobre waffles, típico de lanches e cafés. Uso de laticínios em molhos cremosos para peixe e batatas.

Como o clima e a geografia moldam os hábitos alimentares?

A combinação de inverno rigoroso, longos períodos de frio e litoral extenso influenciou profundamente a culinária norueguesa. Historicamente, técnicas de conservação como salga, secagem e defumação foram essenciais para garantir alimento ao longo do ano. Pratos à base de bacalhau seco, arenque em conserva e carnes curadas ainda aparecem em festividades e em refeições inspiradas na tradição.

Além dos peixes, a mesa costuma trazer batatas, cenouras, nabos, repolho e outros vegetais de raiz, que resistem bem ao cultivo em clima frio. Sopas densas, ensopados e pratos servidos quentes são comuns nos meses de inverno. Pesquisas sobre dieta nórdica apontam que o padrão alimentar local costuma incluir grãos integrais, como centeio e aveia, além de baixo consumo de alimentos ultraprocessados em comparação com algumas outras regiões industrializadas.

Pratos típicos, costumes à mesa e alimentos vistos como exóticos

Entre os pratos típicos, cita-se com frequência o fårikål, ensopado de carne de carneiro com repolho, considerado por muita gente o prato nacional. Em datas festivas, aparecem também preparações com porco e peixes especiais. Sanduíches abertos com peixe defumado, ovos e legumes são comuns tanto em cafés quanto em refeições rápidas.

Alguns alimentos despertam curiosidade entre estrangeiros. O lutefisk, por exemplo, é um prato à base de peixe seco tratado em solução alcalina e depois cozido, tradicional em certas regiões e épocas do ano. Há ainda miúdos, carnes de caça e produtos fermentados que podem surpreender quem não está habituado. Especialistas em cultura alimentar norueguesa ressaltam que esses preparos fazem parte de um esforço histórico de aproveitar ao máximo cada recurso disponível em ambientes muitas vezes hostis.

Entre as curiosidades da alimentação na Noruega, chamam atenção espécies que nem sempre são familiares a quem vive em outras regiões – depositphotos.com / paradoxdes



O que a alimentação norueguesa tem a ver com saúde e desempenho esportivo?

Relatórios de saúde pública dos países nórdicos apontam que a combinação de alto consumo de peixes, grãos integrais, vegetais e laticínios, somada à prática de atividade física, está associada a bons indicadores de expectativa de vida e menor incidência de algumas doenças cardiovasculares em comparação com médias globais. A chamada dieta nórdica, que inclui elementos típicos da Noruega, tem sido tema de estudos científicos que investigam seus efeitos sobre peso corporal, controle glicêmico e inflamação.

No esporte de alto rendimento, nutricionistas que trabalham com atletas noruegueses costumam valorizar a base tradicional da dieta, adaptando porções de carboidratos, proteínas e gorduras à rotina de treinos e jogos. O uso de peixes ricos em ômega-3, de laticínios com boa oferta de cálcio e proteína e de alimentos minimamente processados é frequentemente citado em entrevistas e materiais técnicos como parte da estratégia para recuperação muscular e manutenção da saúde articular.

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A presença de três chefs acompanhando a seleção na Copa do Mundo, com centenas de quilos de peixes e queijos na bagagem, sintetiza esse cenário. A alimentação norueguesa aparece não apenas como um conjunto de receitas típicas, mas como elemento central de identidade, desempenho esportivo e políticas de saúde pública em um país que aprendeu a transformar clima rigoroso e geografia desafiadora em aliadas à mesa.