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Gastronomia

A culinária alemã de Joinville que conforta no tempo frio

Marreco recheado, strudel e chucrute; conheça pratos típicos da colonização da cidade que são perfeitos para aquecer nos dias de baixa temperatura

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
25/06/2026 15:05

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A culinária alemã de Joinville que conforta no tempo frio
Strudel de maçã, marreco assado e joelho de porco ilustram a diversidade e o aconchego da culinária alemã em Joinville no inverno. crédito: Vladimir Mironov / Svetlana Kolpakova/ Lisovskaya de Getty Images Pro

A queda nas temperaturas em Joinville, com a chegada do inverno, cria o cenário perfeito para explorar os sabores robustos da culinária alemã. Pratos quentes e substanciosos, uma herança direta da colonização da cidade, tornam-se a escolha ideal para aquecer o corpo e trazer uma sensação de conforto durante os dias mais gelados.

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O marreco recheado é talvez o prato mais emblemático da tradição germânica na região. A ave, assada lentamente até a pele ficar crocante, é servida com um recheio farto e acompanhamentos clássicos que equilibram o sabor. Geralmente, a receita inclui repolho roxo agridoce e purê de maçã, criando uma combinação que harmoniza com a intensidade da carne.

Ave assada com pele crocante sendo fatiada por faca e garfo, com sucos escorrendo.
O sabor marcante do marreco recheado, prato emblemático da culinária alemã em Joinville, em destaque.Freepik

É uma refeição completa, que satisfaz e conforta, sendo uma opção popular para almoços de família, especialmente nos fins de semana com tempo frio. Muitos restaurantes da cidade mantêm a receita tradicional, passada entre gerações, como um dos principais atrativos de seus cardápios.

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Clássicos que aquecem

Além do marreco, outras preparações se destacam. O eisbein, joelho de porco cozido ou assado, é outra opção potente e saborosa. A carne macia, que se desfaz do osso, costuma vir acompanhada de batatas cozidas e chucrute, um fermentado de repolho com sabor ácido que ajuda a cortar a gordura das carnes.

Joelho de porco assado, chucrute, mostarda, talheres e guardanapo em tábua de madeira.
Além do marreco, o joelho de porco assado com chucrute é outro prato alemão que se destaca nas baixas temperaturas de Joinville.Lisovskaya de Getty Images Pro

O chucrute é um acompanhamento quase obrigatório na mesa alemã, presente em diversas combinações. Salsichões de diferentes tipos, como o bockwurst e o weisswurst, também são muito populares e frequentemente servidos com mostardas fortes e pães frescos, compondo uma refeição rápida e saborosa.

Para adoçar, strudel de maçã

Para finalizar a experiência, o apfelstrudel é a sobremesa mais tradicional. Trata-se de uma torta folhada recheada com maçãs, uvas-passas e canela, que perfuma o ambiente. Servido quente, muitas vezes com uma porção de nata ou uma bola de sorvete de creme, o contraste de temperaturas e o sabor especiado proporcionam uma sensação única de aconchego.

Fatia de strudel de maçã com recheio visível de maçã, uvas-passas e açúcar de confeiteiro.
O apfelstrudel, com seu recheio de maçã e canela, é a escolha perfeita para adoçar a refeição alemã em Joinville.Cnv Studio de CnvStudio's Images

A sobremesa encerra a refeição com um toque doce e reconfortante, selando a viagem gastronômica pela cultura alemã sem sair de Joinville.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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