A culinária alemã de Joinville que conforta no tempo frio
Marreco recheado, strudel e chucrute; conheça pratos típicos da colonização da cidade que são perfeitos para aquecer nos dias de baixa temperatura
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A queda nas temperaturas em Joinville, com a chegada do inverno, cria o cenário perfeito para explorar os sabores robustos da culinária alemã. Pratos quentes e substanciosos, uma herança direta da colonização da cidade, tornam-se a escolha ideal para aquecer o corpo e trazer uma sensação de conforto durante os dias mais gelados.
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O marreco recheado é talvez o prato mais emblemático da tradição germânica na região. A ave, assada lentamente até a pele ficar crocante, é servida com um recheio farto e acompanhamentos clássicos que equilibram o sabor. Geralmente, a receita inclui repolho roxo agridoce e purê de maçã, criando uma combinação que harmoniza com a intensidade da carne.
É uma refeição completa, que satisfaz e conforta, sendo uma opção popular para almoços de família, especialmente nos fins de semana com tempo frio. Muitos restaurantes da cidade mantêm a receita tradicional, passada entre gerações, como um dos principais atrativos de seus cardápios.
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Clássicos que aquecem
Além do marreco, outras preparações se destacam. O eisbein, joelho de porco cozido ou assado, é outra opção potente e saborosa. A carne macia, que se desfaz do osso, costuma vir acompanhada de batatas cozidas e chucrute, um fermentado de repolho com sabor ácido que ajuda a cortar a gordura das carnes.
O chucrute é um acompanhamento quase obrigatório na mesa alemã, presente em diversas combinações. Salsichões de diferentes tipos, como o bockwurst e o weisswurst, também são muito populares e frequentemente servidos com mostardas fortes e pães frescos, compondo uma refeição rápida e saborosa.
Para adoçar, strudel de maçã
Para finalizar a experiência, o apfelstrudel é a sobremesa mais tradicional. Trata-se de uma torta folhada recheada com maçãs, uvas-passas e canela, que perfuma o ambiente. Servido quente, muitas vezes com uma porção de nata ou uma bola de sorvete de creme, o contraste de temperaturas e o sabor especiado proporcionam uma sensação única de aconchego.
A sobremesa encerra a refeição com um toque doce e reconfortante, selando a viagem gastronômica pela cultura alemã sem sair de Joinville.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.