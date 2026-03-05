Marreco recheado: aprenda um prato típico alemão que você precisa provar
A história e receita da iguaria alemã que é símbolo da cidade e onde encontrar os melhores restaurantes para saboreá-la
Uma tradição de origem alemã se mantém como parte da gastronomia moderna: o marreco recheado. A iguaria, que atravessou o oceano com os imigrantes no século XIX, tornou-se mais do que um prato típico, sendo um símbolo da identidade cultural de toda a Região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.
Originalmente reservado para ocasiões especiais e celebrações familiares, o marreco recheado ganhou fama nacional no Brasil com a criação da Festa Nacional do Marreco, a Fenarreco.
O segredo está no recheio e nos acompanhamentos
O preparo do prato é um ritual que valoriza a paciência e a combinação de sabores. A ave, de carne macia e sabor intenso, é assada lentamente até que a pele fique dourada e crocante. O diferencial, no entanto, está no recheio, uma farofa úmida feita com os miúdos do próprio marreco, pão amanhecido, ovos e um mix de temperos que varia sutilmente de família para família.
A experiência gastronômica só fica completa com os acompanhamentos clássicos, que equilibram o paladar. O prato é tradicionalmente servido com repolho roxo agridoce, purê de maçã, chucrute e batatas cozidas ou assadas. A combinação do salgado da carne com o adocicado e o ácido dos acompanhamentos cria um contraste que define a culinária alemã local.
Receita tradicional para ocasiões especiais
O marreco recheado é um prato clássico em várias regiões do Brasil, especialmente no Sul, muito servido em almoços de família e datas festivas. A carne é saborosa, e o recheio ajuda a deixá-la ainda mais suculenta.
Ingredientes
Para o marreco
-
1 marreco inteiro (aprox. 2kg a 3kg)
-
Suco de 2 limões
-
4 dentes de alho amassados
-
1 cebola grande picada
-
1 colher (sopa) de sal
-
1 colher (chá) de pimenta-do-reino
-
2 folhas de louro
-
1 xícara de vinho branco seco (opcional)
-
2 colheres (sopa) de manteiga ou azeite
Para o recheio
-
3 xícaras de farinha de mandioca
-
150 g de bacon picado
-
1 linguiça calabresa picada
-
1 cebola média picada
-
2 dentes de alho picados
-
2 ovos cozidos picados
-
½ xícara de azeitonas picadas
-
Cheiro-verde a gosto
-
Sal e pimenta-do-reino a gosto
-
2 colheres (sopa) de manteiga
Modo de preparo
1. Tempere o marreco
Lave o marreco com água e limão. Em seguida, tempere com alho, cebola, sal, pimenta, louro e vinho branco. Deixe marinar por pelo menos 4 horas na geladeira (o ideal é de um dia para o outro).
2. Prepare o recheio
Em uma panela, frite o bacon até começar a dourar. Acrescente a linguiça e deixe dourar.
Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios.
Misture a farinha de mandioca, a manteiga, os ovos cozidos e as azeitonas. Tempere com sal, pimenta e finalize com cheiro-verde.
3. Recheie o marreco
Coloque o recheio dentro do marreco sem pressionar demais. Feche a abertura com palitos ou costure com barbante culinário.
4. Asse
Coloque o marreco em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 1h30.
Depois retire o papel-alumínio, regue com o caldo da assadeira e deixe assar por mais 40 a 50 minutos, até a pele ficar dourada e crocante.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.