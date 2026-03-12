Bolo de rolo e mais: 5 comidas típicas que você precisa provar em Recife
A culinária pernambucana é um show de sabores; confira uma lista com os pratos e doces imperdíveis para experimentar na sua visita à cidade
Recife comemora seus 489 anos neste mês de março, e uma das melhores formas de celebrar a capital pernambucana é pela gastronomia. A culinária local, rica em história e influências, oferece experiências que se tornam parte essencial de qualquer visita à cidade.
A união de ingredientes do sertão com os frutos do mar, somada à herança indígena, africana e europeia, resulta em pratos únicos. Os sabores marcantes estão presentes desde as barracas de rua até os restaurantes mais refinados, fazendo da comida uma verdadeira atração turística.
Para quem planeja uma viagem ou simplesmente quer conhecer mais sobre os tesouros culinários da região, preparamos uma lista com cinco iguarias imperdíveis. Confira o que você não pode deixar de provar.
Bolo de rolo: reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco, este doce é muito mais do que um simples rocambole. Sua massa finíssima, enrolada diversas vezes com um recheio de goiabada cremosa, cria uma textura delicada e inconfundível. É uma lembrança clássica para levar para casa e compartilhar um pedaço da cultura local.
Carne de sol com macaxeira: um dos pratos mais emblemáticos do Nordeste, a carne de sol ganha um sabor especial em Recife. A carne, curada de forma leve, fica macia e suculenta após ser preparada na chapa ou na brasa. Geralmente, é servida com macaxeira (aipim) cozida e regada com manteiga de garrafa, formando uma combinação perfeita.
Cartola: esta sobremesa de nome curioso é a prova de que simplicidade e sabor anda juntos. A receita combina banana frita, geralmente da variedade prata, com uma fatia de queijo coalho (ou queijo-manteiga) derretido por cima. Para finalizar, uma generosa camada de açúcar e canela polvilhada. O contraste entre o doce da fruta e o salgado do queijo é surpreendente.
Caldinho de feijão: servido em pequenos copos, este é o aperitivo perfeito para saborear na beira da praia ou em um bar no final da tarde. O caldo é cremoso, bem temperado com especiarias locais e costuma ser acompanhado de torresmo, azeitonas, cheiro-verde ou ovo de codorna. É uma entrada que aquece e abre o apetite.
Tapioca: embora seja popular em todo o Brasil, a tapioca em Pernambuco tem um lugar especial. Feita com a goma da mandioca, a massa crocante pode receber os mais variados recheios. As versões mais tradicionais incluem coco com leite condensado e queijo coalho, mas também há opções robustas com carne de sol e charque.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.