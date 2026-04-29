Almoço do Dia do Trabalho: 3 receitas fáceis para fazer no feriado
Surpreenda a família com pratos deliciosos e práticos que são a cara do feriado; veja o passo a passo de uma entrada, prato principal e sobremesa
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O feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, é a oportunidade perfeita para reunir a família e os amigos ao redor da mesa. Para aproveitar o descanso sem passar o dia todo na cozinha, a solução é apostar em um cardápio saboroso e prático. Selecionamos três receitas que se encaixam nessa proposta: uma entrada leve, um prato principal que agrada a todos e uma sobremesa clássica.
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Com ingredientes fáceis de encontrar, você consegue montar um almoço completo que vai surpreender os convidados pela simplicidade e pelo sabor. A ideia é celebrar a data com boa comida e, principalmente, com mais tempo livre para aproveitar a companhia de quem você ama.
Entrada: bruschetta de tomate e manjericão
Um clássico italiano que abre o apetite e é muito fácil de preparar. É a escolha ideal para receber os convidados enquanto o prato principal fica pronto.
Ingredientes:
1 pão italiano ou baguete em fatias
2 tomates maduros picados sem sementes
1 dente de alho
Folhas de manjericão fresco a gosto
Azeite de oliva extravirgem
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Toste as fatias de pão no forno ou em uma frigideira. Depois de tostadas, esfregue levemente o dente de alho em cada fatia. Em uma tigela, misture os tomates picados, o manjericão, sal, pimenta e um fio generoso de azeite. Coloque uma porção da mistura sobre cada fatia de pão e sirva imediatamente. Dica: Para evitar que o pão amoleça, monte as bruschettas apenas na hora de servir.
Prato principal: fricassê de frango cremoso
Este prato é sinônimo de comida afetiva e sempre faz sucesso. A cremosidade do molho combinada com a crocância da batata palha é irresistível.
Ingredientes:
1 kg de peito de frango cozido e desfiado
1 lata de milho verde escorrido
1 lata de creme de leite
1 copo de requeijão cremoso
200 g de queijo muçarela fatiado
Batata palha a gosto
Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o milho, o creme de leite e o requeijão até obter um creme homogêneo. Em uma panela, refogue o frango desfiado com temperos a gosto e, em seguida, despeje o creme do liquidificador. Cozinhe por alguns minutos até engrossar e finalize com o cheiro-verde.
Transfira a mistura para um refratário, cubra com as fatias de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C (ou 356 °F) por cerca de 20 minutos ou até o queijo derreter e dourar. Sirva quente com arroz branco e cubra com batata palha.
Sobremesa: mousse de maracujá rápido
Para fechar o almoço, uma sobremesa que não precisa ir ao fogo e fica pronta em poucos minutos na geladeira. O azedinho do maracujá equilibra a refeição.
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
A mesma medida (da lata) de suco de maracujá concentrado
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador por aproximadamente 3 minutos, até a mistura ficar bem cremosa e consistente. Despeje em uma travessa ou em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos duas horas, mas o ideal é de 3 a 4 horas para uma consistência perfeita, antes de servir.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.