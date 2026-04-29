Almoço do Dia do Trabalho: 3 receitas fáceis para fazer no feriado

O feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, é a oportunidade perfeita para reunir a família e os amigos ao redor da mesa. Para aproveitar o descanso sem passar o dia todo na cozinha, a solução é apostar em um cardápio saboroso e prático. Selecionamos três receitas que se encaixam nessa proposta: uma entrada leve, um prato principal que agrada a todos e uma sobremesa clássica.

Com ingredientes fáceis de encontrar, você consegue montar um almoço completo que vai surpreender os convidados pela simplicidade e pelo sabor. A ideia é celebrar a data com boa comida e, principalmente, com mais tempo livre para aproveitar a companhia de quem você ama.

Entrada: bruschetta de tomate e manjericão

Um clássico italiano que abre o apetite e é muito fácil de preparar. É a escolha ideal para receber os convidados enquanto o prato principal fica pronto.

Ingredientes:

1 pão italiano ou baguete em fatias

2 tomates maduros picados sem sementes

1 dente de alho

Folhas de manjericão fresco a gosto

Azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Toste as fatias de pão no forno ou em uma frigideira. Depois de tostadas, esfregue levemente o dente de alho em cada fatia. Em uma tigela, misture os tomates picados, o manjericão, sal, pimenta e um fio generoso de azeite. Coloque uma porção da mistura sobre cada fatia de pão e sirva imediatamente. Dica: Para evitar que o pão amoleça, monte as bruschettas apenas na hora de servir.

Prato principal: fricassê de frango cremoso

Este prato é sinônimo de comida afetiva e sempre faz sucesso. A cremosidade do molho combinada com a crocância da batata palha é irresistível.

Ingredientes:

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

1 lata de milho verde escorrido

1 lata de creme de leite

1 copo de requeijão cremoso

200 g de queijo muçarela fatiado

Batata palha a gosto

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o milho, o creme de leite e o requeijão até obter um creme homogêneo. Em uma panela, refogue o frango desfiado com temperos a gosto e, em seguida, despeje o creme do liquidificador. Cozinhe por alguns minutos até engrossar e finalize com o cheiro-verde.

Transfira a mistura para um refratário, cubra com as fatias de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C (ou 356 °F) por cerca de 20 minutos ou até o queijo derreter e dourar. Sirva quente com arroz branco e cubra com batata palha.

Sobremesa: mousse de maracujá rápido

Para fechar o almoço, uma sobremesa que não precisa ir ao fogo e fica pronta em poucos minutos na geladeira. O azedinho do maracujá equilibra a refeição.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

A mesma medida (da lata) de suco de maracujá concentrado

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador por aproximadamente 3 minutos, até a mistura ficar bem cremosa e consistente. Despeje em uma travessa ou em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos duas horas, mas o ideal é de 3 a 4 horas para uma consistência perfeita, antes de servir.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.