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Gastronomia

Almoço do Dia do Trabalho: 3 receitas fáceis para fazer no feriado

Surpreenda a família com pratos deliciosos e práticos que são a cara do feriado; veja o passo a passo de uma entrada, prato principal e sobremesa

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
29/04/2026 13:38

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Almoço do Dia do Trabalho: 3 receitas fáceis para fazer no feriado
A mousse de maracujá é a opção perfeita para uma sobremesa refrescante e fácil de preparar para o feriado. crédito: Pexels/ Gabriel Lima

O feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, é a oportunidade perfeita para reunir a família e os amigos ao redor da mesa. Para aproveitar o descanso sem passar o dia todo na cozinha, a solução é apostar em um cardápio saboroso e prático. Selecionamos três receitas que se encaixam nessa proposta: uma entrada leve, um prato principal que agrada a todos e uma sobremesa clássica.

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Com ingredientes fáceis de encontrar, você consegue montar um almoço completo que vai surpreender os convidados pela simplicidade e pelo sabor. A ideia é celebrar a data com boa comida e, principalmente, com mais tempo livre para aproveitar a companhia de quem você ama.

Entrada: bruschetta de tomate e manjericão

Um clássico italiano que abre o apetite e é muito fácil de preparar. É a escolha ideal para receber os convidados enquanto o prato principal fica pronto.

Ingredientes:

  • 1 pão italiano ou baguete em fatias

  • 2 tomates maduros picados sem sementes

  • 1 dente de alho

  • Folhas de manjericão fresco a gosto

  • Azeite de oliva extravirgem

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:
Toste as fatias de pão no forno ou em uma frigideira. Depois de tostadas, esfregue levemente o dente de alho em cada fatia. Em uma tigela, misture os tomates picados, o manjericão, sal, pimenta e um fio generoso de azeite. Coloque uma porção da mistura sobre cada fatia de pão e sirva imediatamente. Dica: Para evitar que o pão amoleça, monte as bruschettas apenas na hora de servir.

Prato principal: fricassê de frango cremoso

Este prato é sinônimo de comida afetiva e sempre faz sucesso. A cremosidade do molho combinada com a crocância da batata palha é irresistível.

Ingredientes:

  • 1 kg de peito de frango cozido e desfiado

  • 1 lata de milho verde escorrido

  • 1 lata de creme de leite

  • 1 copo de requeijão cremoso

  • 200 g de queijo muçarela fatiado

  • Batata palha a gosto

  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo:
No liquidificador, bata o milho, o creme de leite e o requeijão até obter um creme homogêneo. Em uma panela, refogue o frango desfiado com temperos a gosto e, em seguida, despeje o creme do liquidificador. Cozinhe por alguns minutos até engrossar e finalize com o cheiro-verde.

Transfira a mistura para um refratário, cubra com as fatias de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C (ou 356 °F) por cerca de 20 minutos ou até o queijo derreter e dourar. Sirva quente com arroz branco e cubra com batata palha.

Sobremesa: mousse de maracujá rápido

Para fechar o almoço, uma sobremesa que não precisa ir ao fogo e fica pronta em poucos minutos na geladeira. O azedinho do maracujá equilibra a refeição.

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado

  • 1 lata de creme de leite

  • A mesma medida (da lata) de suco de maracujá concentrado

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador por aproximadamente 3 minutos, até a mistura ficar bem cremosa e consistente. Despeje em uma travessa ou em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos duas horas, mas o ideal é de 3 a 4 horas para uma consistência perfeita, antes de servir.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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