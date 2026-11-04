Almôndegas com 750 g de carne, alho e salsinha: receita de cozinheiro deixa de lado uma etapa comum do preparo e chama atenção pela simplicidade dos ingredientes

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O erro mais comum no preparo de almôndegas é deixá-las duras. Muitos acreditam que a carne precisa passar um longo período no molho, como ocorre em guisados de cozimento lento. O cozimento excessivo resseca o alimento e compacta a carne, arruinando a textura macia esperada.

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O cozinheiro galego Pablo Suárez, conhecido no Instagram como @poesiadefogon, destaca que a precisão no tempo de cocção é a chave para o resultado ideal.

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Tempo de cozimento no molho

A recomendação do especialista é cozinhar as almôndegas no molho por no máximo 20 minutos. A etapa inicial leva 5 minutos com a panela tampada e fogo suave. Esse processo permite que as porções, douradas previamente na frigideira, recuperem a temperatura interna.

Nos 10 minutos seguintes, a panela deve ficar destampada em fogo médio. O procedimento cumpre duas funções: encorpar o molho e finalizar a carne sem retirar a suculência. Se a permanência passar de 15 minutos, atingindo o teto de 20 minutos, a preparação pode ficar dura.

Técnica com farinha

Pablo Suárez evita passar as bolas de carne na farinha antes de dourar. Alguns chefs apontam que a farinha atrapalha o douramento da carne e adiciona sabores indesejados ao molho.

O cozinheiro utiliza uma colher de sopa de farinha de trigo diretamente na gordura do refogado. O método segue a técnica conhecida como roux, usada para espessar molhos como o bechamel, cozinhando a farinha antes de despejar os líquidos.

Preparo da receita

A receita para duas pessoas utiliza 400 gramas de carne bovina moída, 350 gramas de carne suína moída, um ovo, 50 gramas de miolo de pão umedecido em 40 mililitros de leite por 5 minutos, alho, salsa picada, sal, pimenta e azeite de oliva extravirgem. Os ingredientes formam esferas compactas, que douram em fogo alto antes de serem reservadas.

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O molho é feito na mesma panela, refogando uma cebola e dentes de alho picados por 15 a 20 minutos. Adicionam-se 200 ml de vinho branco até a evaporação completa. Em seguida, a farinha cozinha por dois minutos com o acréscimo de 500 a 600 ml de caldo. Após triturar o molho com a batedeira e reduzi-lo por 5 minutos em fogo alto, as almôndegas voltam à panela pelos 15 minutos finais de cozimento.